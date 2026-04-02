„Upupa epops”. Wiesz, co to znaczy? Polacy doskonale go znają

Łacińska nazwa, napięcie przy stole i sekundy na odpowiedź. „Awantura o kasę” znów podkręca emocje, ale tym razem odpowiedź na to pytanie znają chyba tylko najwięksi eksperci.

„Awantura o kasę”. Krzysztof Ibisz podkręca tempo

Kultowy teleturniej Polsatu, reaktywowany w 2024 roku, nie zwalnia tempa. „Awantura o kasę” ponownie stawia na wiedzę ogólną, refleks i bezwzględną strategię. Licytacje o prawo do odpowiedzi potrafią doprowadzić drużyny na skraj bankructwa, a brak górnego limitu wygranej tylko podkręca stawkę.

Program prowadzi Krzysztof Ibisz, który w swoim stylu pilnuje tempa i nie pozwala uczestnikom złapać oddechu. W 10. odcinku do rywalizacji staną trzy czteroosobowe zespoły.

NIEBIESCY „ABBA” to dwie pary z Tarnowa. Kapitan Daniel jest programistą, Gabriela pracuje jako nauczycielka wychowania przedszkolnego, Kamil – prywatnie jej mąż – jest menadżerem w branży spożywczej, a Monika, żona Daniela, również uczy w przedszkolu.

ZIELONI „Ciechan Team” to rodzinny skład z Ciechanowa. Drużynie przewodzi Jarosław, dyrektor w branży szyb samochodowych. Towarzyszą mu Tadeusz, emerytowany pracownik drukarni, Anna – nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz Elżbieta, emerytowana pracowniczka cywilna Wojska Polskiego.

ŻÓŁCI „Płytcy” to grupa znajomych i fanów teleturniejów. Kapitanką jest Marysia, architektka. W skład zespołu wchodzą także Szymon, student dziennikarstwa, Karolina – menadżerka ds. mediów społecznościowych oraz Nikodem, opiekun pacjenta w stomatologii.

Upupa epops – zagadka, która może zaskoczyć

W najnowszym odcinku uczestnicy zmierzą się z pytaniem, które brzmi jak wyjątkowo egzotyczny fragment akademickiego wykładu, a dotyczy… bardzo charakterystycznego ptaka. Pytanie z kategorii „biologia”, które może okazać się kluczowe dla dalszej gry, wylicytowała drużyna żółtych.

– „Naukowa, łacińska nazwa tego gatunku brzmi Upupa epops. Jaki to ptak?” – zapyta prowadzący, Krzysztof Ibisz.

Brzmi niewinnie, ale w realiach programu taka zagadka potrafi wywrócić układ sił na stole. Czy uczestnicy skojarzą nazwę i odpowiedzą bez wahania? A może ryzyko okaże się zbyt duże? Przekonamy się o tym w kolejnym, 10. odcinku „Awantury o kasę”, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 kwietnia o godz. 17:30 na antenie Polsatu.

