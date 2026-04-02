Uwielbiany format Polaków powraca. Kiedy premiera nowego sezonu?

Podlaska wieś wraca do gry. „Żony Podlasia” nie próbują nikogo udawać, nie ścigają się z wielkomiejskim tempem i właśnie dlatego przyciągają widzów jak magnes. Czwarty sezon hitowego formatu TTV zapowiada się na jeszcze bardziej emocjonalny i zaskakujący niż poprzednie.

„Żony Podlasia” wracają na antenę. Autentyczność znów w cenie

Już 5 kwietnia widzowie ponownie zajrzą do świata kobiet, które wybrały życie z dala od miejskiego zgiełku. „Żony Podlasia” od początku wyróżniały się szczerością i naturalnością – i to właśnie te cechy zapewniły im wierną publiczność.

Nowy sezon udowadnia, że podlaska wieś nie jest żadnym złem, czy kompromisem. Dla bohaterek to świadoma decyzja i sposób na życie, który daje im spełnienie, choć często wymaga więcej odwagi i samozaparcia niż niejedna kariera w dużym mieście.

Powroty ulubienic i nowe historie

W premierowych odcinkach nie zabraknie dobrze znanych twarzy. Widzowie ponownie spotkają Aldonę, Galę, Krysię i Benię – bohaterki, które zdobyły sympatię dzięki dystansowi do siebie i codziennych wyzwań.

Kamery wrócą do Aldony, by pokazać jej kolejne pomysły na rozwój gospodarstwa i zmiany w życiu osobistym. Gala i Krysia – nierozłączne przyjaciółki – znów udowodnią, że humor i luz potrafią rozbroić każdą sytuację.

Szczególną uwagę przyciąga Benia, najmłodsza z bohaterek, która wciąż szuka swojej drogi. W nowym sezonie zdecyduje się na odważny krok i spróbuje swoich sił jako wokalistka. Czy muzyka okaże się dla niej nowym początkiem i szansą na spełnienie?

Życie bez scenariusza w nowym sezonie. „Po swojemu” i bez udawania

Siłą programu pozostaje jego autentyczność. „Żony Podlasia” konsekwentnie unikają sztuczności i scenariuszowych póz, skupiając się na prawdziwych emocjach i relacjach.

Kamery śledzą codzienność bohaterek – ich pracę, życie rodzinne, prowadzenie gospodarstw i sąsiedzkie więzi. Wśród postaci pojawiają się m.in. Jasia, Aldona, Magda, Hania, Nina, Gala, Krysia i Benia. Każda z nich żyje na własnych zasadach, często wbrew stereotypom dotyczącym życia na prowincji.

Podlasie bez stereotypów. Rzeczywistość, która zaskakuje

Program od lat buduje wyraźny kontrast między wyobrażeniami o „prowincji” a rzeczywistością. Zamiast nudy widzowie dostają barwne historie, różnorodne charaktery i nieoczywiste wybory życiowe.

Nowy sezon jeszcze mocniej stawia na emocje i relacje, pokazując kobiety świadome swoich decyzji i miejsca, w którym żyją. To właśnie ta szczerość sprawia, że każdy odcinek ogląda się jak spotkanie z kimś dobrze znanym.

Kiedy oglądać nowe odcinki „Żon Podlasia”?

Premiera czwartego sezonu „Żon Podlasia” już w niedzielę, 5 kwietnia o godz. 22:00 na antenie TTV.

