Bosacka wypaliła o Magdzie Gessler. Takich słów nikt się nie spodziewał

Katarzyna Bosacka szykuje nowy program, a to niemal naturalnie wywołuje do tablicy Magdę Gessler, która ze swoim programem od lat bryluje w telewizji. Choć jeszcze niedawno między ekspertką ds. żywności a restauratorką iskrzyło, teraz ton wypowiedzi wyraźnił się zmienił.

„Super Gary” na TVP2. Nowa misja Katarzyny Bosackiej

Katarzyna Bosacka już wkrótce zadebiutuje na antenie TVP2 z autorskim programem „Super Gary. Gotuj z Bosacką!”. Format skupia się na codziennych nawykach żywieniowych polskich rodzin. Prowadząca pokazuje, jak kupować i gotować rozsądnie, zdrowo i oszczędnie, uczy czytania etykiet oraz świadomego wyboru produktów. Ważnym elementem programu jest także niemarnowanie jedzenia i sprytne wykorzystywanie tego, co już mamy w kuchni.

W każdym odcinku Bosacka odwiedza inną rodzinę, zaś misją prowadzącej jest przekonanie ich, że zdrowa kuchnia nie musi być nudna ani skomplikowana, a domowe jedzenie może być jednocześnie proste i naprawdę smaczne. Czy nowy program kulinarnych będzie realną konkurencją dla kultowych „Kulinarnych rewolucji”, które na antenie TVN od lat prowadzi Magda Gesler.

Bosacka dowaliła Gessler. „Muszę, bo się uduszę!”

Pytanie tym bardziej zasadne, że jak dotąd obie panie chyba nie pałały do siebie zbytnią sympatią. Kiedy znana restauratorka wystąpiła w reklamie popularnego napoju gazowego, Bosacka nie wytrzymała i odpaliła się, wytykając Gessler niespójność wizerunkową. Jej zdaniem osoba uchodząca za autorytet w kwestii jedzenia i jakości produktów powinna ostrożniej dobierać projekty reklamowe.

„Muszę, bo się uduszę! Czy autorytetowi kulinarnemu, który rewolucjonizuje rynek gastronomii, wypada? Czy ktoś, kto w swoich programach zerka na etykiety i krzyczy: „Czemu karmicie szajsem swoich gości, przecież to samo E!”, ma prawo wciskać spożywcze zło nam, konsumentom, co gorsza (jak w tej reklamie) — młodym? Przecież można promować zdrowsze produkty, z lepszym składem” — napisała wówczas.

Zaskakująca zmiana tonu. „Magda Gessler jest mistrzynią”

Nieoczekiwanie najwyraźniej coś jej się odwidziała, bo już w rozmowie z „Faktem” na temat swojego nowego programu nieoczekiwanie zaskoczyła dużo łagodniejszym podejściem do Magdy Gessler. Ekspertka ds. żywności podkreśliła, że nie widzi sensu w porównywaniu ich programów i kompetencji.

„Mam nadzieję, że program odniesie sukces, ale trudno go bezpośrednio porównywać z »Kuchennymi rewolucjami«. Owszem, oba to reality show związane z kulinariami, ale Magda Gessler jest mistrzynią w swojej dziedzinie, czyli w restauracjach” – skomplementowała „koleżankę”.

„Ja, choć kilka razy pracowałam w restauracjach, nawet w kuchni, nie mam doświadczenia w prowadzeniu restauracji, w zarządzaniu biznesem czy wprowadzaniu w nim zmian” – przyznała otwarcie. Dodała, że panie w ogóle się nie porównują, bo każda robi swoje. „Uważam, że obie jesteśmy na rynku potrzebne” — podsumowała Bosacka.

