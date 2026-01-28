Harrison Ford znów w serialu! Świetna informacja dla fanów hitu

„Terapia bez trzymanki” została okrzyknięta „jedną z najlepiej napisanych komedii”, zdobywając wiele nominacji do nagrody Primetime Emmy. Michael Urie zdobył nagrodę Critics Choice za swoją rolę w serialu. To trzecia współpraca Apple, Lawrence’a i Warner Bros. Television, obok wielokrotnie nagradzanego i cieszącego się globalną popularnością serialu „Ted Lasso” oraz komedii „Małpi biznes”. Serial stanowi również kolejne wspólne przedsięwzięcie Apple TV i Bretta Goldsteina po oryginalnym filmie „All of You”. Tuż przed premierą 3. sezonu, Apple TV ogłosił przedłużenie komedii na 4. sezon!

Hollywoodzkie nazwiska w serialu Apple TV. Dziś debiut sezonu, a już szykują kolejny

Serial z udziałem Jasona Segela i Harrisona Forda (w jednej z jego pierwszych głównych ról telewizyjnych), opowiada o pogrążonym w żałobie terapeucie Jimmym (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom to, co naprawdę myśli. Ignorując swoje wykształcenie i etykę zawodową, wywołuje ogromne zmiany w życiu innych – i własnym.

W „Terapii bez trzymanki” występują również nominowani do nagrody Emmy Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell i Ted McGinley. Do obsady trzeciego sezonu dołączyli wcześniej zapowiadani Jeff Daniels (laureat Emmy, SAG i Złotego Globu), który wcieli się w ojca Jimmy'ego, a także Sherry Cola i Isabella Gomez. Od swojej światowej premiery serial „Terapia bez trzymanki” otrzymał nominacje do nagród SAG za role Jasona Segela i Harrisona Forda, a także do Emmy, Critics Choice Awards i WGA, wśród wielu innych.

W 3. sezonie gościnnie występują Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick i Cobie Smulders, a także Jeff Daniels oraz wielokrotnie nagradzany aktor i aktywista Michael J. Fox, Candice Bergen, Sherry Cola i Isabella Gomez.

3. sezon „Terapii bez trzymanki” zadebiutuje jednym odcinkiem na Apple TV już dziś, w środę 28 stycznia. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, w każdą środę, aż do 8 kwietnia 2026 roku.

