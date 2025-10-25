Od mnichów po Godzillę. Weekendowy maraton przed telewizorem

Od jubileuszu TVP Kultura po widowiskowe starcie potworów. Nadchodzący weekend w telewizji zapowiada się naprawdę filmowo.

Program TV na weekend

Jesienne wieczory to idealny moment, by zwinąć się pod kocem, zaparzyć kubek herbaty i oddać się telewizyjnym przyjemnościom. W nadchodzący weekend programy aż kipią od ciekawych propozycji – od wielkiej gali jubileuszowej po mocne kino akcji i nostalgiczne hity sprzed lat. Przed nami kultowe tytuły, hollywoodzkie hity, sensacyjne opowieści i emocje, jakie funduje nieśmiertelny James Bond. W domowym zaciszu nikt nie powinien się nudzić, o ile włączy telewizor.

Sobota w telewizji: od jubileuszu po sensację i romantyzm

20 lat TVP Kultura – gala pełna wspomnień i emocji

To będzie wyjątkowy wieczór dla miłośników kultury. TVP Kultura świętuje 20-lecie istnienia – z tej okazji w Studiu S5 odbędzie się uroczysta gala jubileuszowa z wręczeniem Super Gwarancji Kultury. Wyróżnienia trafią do twórców z pięciu dziedzin: literatury, teatru, filmu, muzyki i sztuk wizualnych. Wydarzenie poprowadzą Agnieszka Szydłowska i Robert Kamyk, a transmisja rozpocznie się w sobotę, 25 października o godz. 20:00 na antenie TVP Kultura.

Thriller w najlepszym wydaniu – „Bez skrupułów Toma Clancy’ego” (Polsat, 21:55)

Michael B. Jordan w roli komandosa Navy SEALs, który po tragicznej śmierci żony i nienarodzonego dziecka szuka zemsty i odkrywa spisek mogący doprowadzić do wojny między USA a Rosją. Mocna, dynamiczna ekranizacja powieści mistrza sensacji Toma Clancy’ego.

Ponadczasowa miłość i duchy – „Uwierz w ducha” (TVN, 21:40)

Patrick Swayze i Demi Moore w filmie, który wzrusza od ponad trzech dekad. Historia miłości silniejszej niż śmierć i słynna scena z garnkiem, która przeszła do historii kina. Oscarowa Whoopi Goldberg dodaje tej opowieści lekkości i humoru.

„Jezioro tajemnic” (Tele 5, 20:00)

Camila Mendes w dusznym thrillerze o matce i córce prowadzących pensjonat przy granicy USA i Meksyku. Kiedy kobiety trafiają w ręce członków kartelu, okazuje się, że to one skrywają najbardziej mroczną tajemnicę.

„Człowiek w ogniu” (TV Puls, 20:00)

Denzel Washington w roli byłego agenta CIA, który odzyskuje sens życia dzięki opiece nad małą dziewczynką. Gdy dziecko zostaje porwane, rozpoczyna bezwzględną walkę z porywaczami. Kino z emocjami i błyskotliwą Dakotą Fanning u boku.

Niedziela w telewizji: od Bonda po starcie tytanów i średniowieczną intrygę

James Bond wraca w klasycznym stylu – „Żyj i pozwól umrzeć” (TVP 2, 19:05)

Roger Moore w swoim pierwszym występie jako agent 007. Tajemnicze zgony agentów, piękna wróżka Solitaire i gangsterskie porachunki z Harlemu po Karaiby. Stara szkoła bondowskiego uroku i przygody, której nie sposób się oprzeć.

Potworne starcie – „Godzilla kontra Kong” (TVN 7, 20:00)

Kino rozrywki w najczystszej postaci. Dwa giganty, jeden świat i widowiskowa walka, która wstrząsa oceanami i miastami. Monumentalne efekty specjalne i emocje większe niż same potwory.

Średniowieczna zagadka – „Imię róży” (TVP Kultura, 20:00)

Sean Connery i Christian Slater w ekranizacji powieści Umberta Eco. Tajemnicze morderstwa w benedyktyńskim klasztorze, intrygi, herezje i atmosfera gęsta jak mgła nad włoskim opactwem. Film, który udowadnia, że intelekt i napięcie mogą iść w parze.

