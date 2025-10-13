Program telewizyjny na ten tydzień. Mocne thrillery, klasyka i komedia

W ramówkach stacji telewizyjnych znajdzie się coś dla każdego – od klasycznych musicali i kultowych produkcji sprzed lat, po współczesne thrillery i pełne adrenaliny kino akcji.

Przebojowy tydzień w telewizji

Na małym ekranie odżyją kultowe gwiazdy złotej Hollywood: Audrey Hepburn, Fred Astaire, czy Gregory Peck. Zobaczymy m.in. kultowy musical i równie legendarną komedię romantyczną. Honoru młodszego pokolenia gwiazdorów bronić będą m.in. Mel Gibson w mocnym kryminale i Leonardo DiCaprio w obrazie o tym, co pieniądze czynią z człowiekiem i dokąd mogą go zaprowadzić. Nie zabraknie i słynnych polskich produkcji, na czele z kultowym „Kingsajzem”.

Widzów przed ekrany przyciągną także kolejne odcinki ich ulubionych seriali i programów rozrywkowych. W tym tygodniu kolejne perypetie m.in. uczestników „Randki w ciemno” „Kuchennych rewolucji”, „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, czy reality show „Rolnik szuka żony”.

Filmowy tydzień. Wybrane pozycje

„Przykładny obywatel”



Thriller o człowieku, którego spokojne życie zamienia się w dramat po tragicznej śmierci syna. Nels Coxman, operator pługa śnieżnego, postanawia na własną rękę odkryć prawdę o losie chłopaka. Wkrótce odkrywa, że w sprawę zamieszany jest narkotykowy kartel. Z przykładnego obywatela przemienia się w bezwzględnego mściciela. Mocne kino akcji o żądzy zemsty i granicach człowieczeństwa.

Emisja: poniedziałek, 13 października, godz. 20:30, Polsat.



„Zabawna buzia”



Dla fanów starego Hollywood. Elegancja, szyk i przeboje. W komedii muzycznej „Zabawna buzia” skromna dziewczyna z antykwariatu zostaje modelką i trafia do Paryża, gdzie odkrywa nie tylko świat mody, ale i miłość. Hepburn i Astaire w filmie, który zdobył cztery nominacje do Oscara, zachwycają lekkością i urokiem.

Emisja: poniedziałek, 13 października, godz. 22:55, TVP Kultura.



„Rzymskie wakacje”



Nieśmiertelny romans, który na zawsze wpisał się do historii kina. Audrey Hepburn w roli księżniczki Anny i Gregory Peck jako urokliwy, choć cyniczny dziennikarz Joe Bradley. Kiedy młoda arystokratka, zmęczona dworską etykietą, postanawia incognito zwiedzić Rzym, nie przypuszcza, że jeden dzień zmieni jej życie. Film Williama Wylera, nagrodzony trzema Oscarami, w tym za debiutancką kreację Hepburn, wciąż zachwyca wdziękiem i lekkością, udowadniając, że prawdziwa miłość często przychodzi wtedy, gdy najmniej się jej spodziewamy.

Emisja: wtorek, 14 października, godz. 23:25, TVP1.



„Nożownik”



Dramat sensacyjny o żołnierzu, który po traumie wojennej wymyka się spod kontroli. Aaron Hallam, weteran z Kosowa, staje się ściganym zabójcą, a tropem rusza jego dawny dowódca, L.T. Bonham. Film o męskiej lojalności, wojennych demonach i cienkiej granicy między ofiarą a oprawcą.

Emisja: wtorek, 14 października, godz. 21:35, TV Puls.



„Figurant”



Mateusz Więcławek w przejmującej roli esbeka, który dostaje zadanie śledzenia biskupa Karola Wojtyły. Im bardziej wnika w życie duchownego, tym bardziej traci siebie. Świetne kino psychologiczne o władzy, sumieniu i moralnym upadku.

Emisja: środa, 15 października, godz. 23:15, TVP 1.



„Sala samobójców. Hejter”



Tomek Giemza, wyrzucony z uczelni za plagiat, z pozoru przegrywa wszystko. Ale w świecie mediów społecznościowych znajduje nowe narzędzie – zemstę. Komasa wnikliwie pokazuje, jak toksyczne mogą być relacje oparte na manipulacji i jak cienka jest granica między ofiarą a hejterem. W rolach głównych Maciej Musiałowski, Agata Kulesza i Maciej Stuhr.

Emisja: środa, 15 października, godz. 21:05, TVN 7.



„Rocketman”



Historia Eltona Johna w pełnej kolorów, energii i emocji historii o narodzinach muzycznej legendy. „Rocketman” to nie tylko film biograficzny, ale i poruszająca opowieść o samotności, uzależnieniach i potrzebie miłości. Złoty Glob dla Egertona za główną rolę.

Emisja: czwartek, 16 października, godz. 21:05, TVN 7.



„Mad Max”



Kultowy film George’a Millera, który na zawsze zmienił kino akcji. Gibson jako policjant Max Rockatansky staje samotnie do walki z gangami motocyklowymi, które zniszczyły mu życie. Brutalny, surowy, a jednocześnie pełen emocji obraz świata bez zasad.

Emisja: czwartek, 16 października, godz. 22:00, Warner TV.



„Kingsajz”



Juliusz Machulski stworzył film, który bawi, ale i celnie komentuje rzeczywistość PRL-u. Kraina Szuflandia, eliksir kingsajz i walka z absurdalnym systemem. To wszystko w kultowej komedii z Jerzym Stuhrem i Katarzyną Figurą.

Emisja: piątek, 17 października, godz. 22:10, TVP 1.



„Barbie”



Pełen ironii, kolorów i feministycznych akcentów film Grety Gerwig to zabawa z konwencją i odważna opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości. Barbie opuszcza idealny świat, by zmierzyć się z realnym życiem. Widzowie będą się śmiać i trochę wzruszać.

Emisja: piątek, 17 października, godz. 20:00, TVN.



„Bodyguard Zawodowiec”



Pełna akcji i humoru opowieść o ochroniarzu i płatnym zabójcy, których łączy wspólny cel – przetrwać i zrealizować misję. Kino rozrywkowe w najlepszym wydaniu, z dialogami ostrymi jak brzytwa.

Emisja: sobota, 18 października, godz. 20:00, TV Puls.



„Zaginione miasto”



Romantyczna przygoda z dużą dawką humoru i autoironii. Pisarka i model z okładki jej książek zostają wplątani w porwanie i pogoń za skarbem. W tle dżungla i mnóstwo chemii na ekranie.

Emisja: sobota, 18 października, godz. 21:40, TVN



James Bond „Diamenty są wieczne”



Bond powraca i to w klasycznym wydaniu. Sean Connery po raz ostatni wciela się w agenta 007, który musi rozwikłać zagadkę przemytu diamentów i zmierzyć się ze swoim największym wrogiem, Blofeldem. Styl, elegancja i akcja w starym, dobrym stylu.

Emisja: niedziela, 19 października, godz. 19:05, TVP 2.



„Wilk z Wall Street”



Martin Scorsese pokazuje świat, w którym nie ma granic – ani moralnych, ani finansowych. Historia Jordana Belforta, który z handlarza papierów wartościowych staje się symbolem amerykańskiego snu i jego upadku. DiCaprio w roli życia, nagrodzony Złotym Globem.

Emisja: niedziela, 19 października, godz. 20:00, Kino TV.Czytaj też:

