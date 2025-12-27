Co zrobiłby w razie wojny? Maleńczuk szczerze o swojej decyzji

Wokalista Maciej Maleńczuk znany jest z mocnych wypowiedzi. Czasem są to bezpośrednie stwierdzenia, czasem kontrowersyjne zdania, idące pod prąd ogólnym trendom. W świątecznym odcinku programu „Autentyczni” miał m.in. okazję poruszyć temat zagrożenia wojną. Wcześniej jednak pytano go, czy miałby coś przeciwko znajomości córki ze starszym wojskowym.

Maleńczuk pozwoliłby na związek córki z żołnierzem?

– To nie jest niemożliwe, tak bym to ujął. Faktycznie może się zdarzyć, że np. twoja dziewczyna będzie miała ojca młodszego niż ty, nie? Takie się rzeczy zdarzają na tym świecie. Ja na szczęście sobie tego absolutnie nie wyobrażam, żeby trepa w domu przyjmować – zaczął, ale szybko wyjaśnił, że nie mówi tego na poważnie.

– Nie... żartuję. Chyba raczej luz. Myślę, że moje córki raczej nie wyobrażam sobie, żeby poszły z wojskowym w ogóle na randkę, to po pierwsze. Po drugie, ten współczesny wojskowy to nie jest to samo, co komunistyczny trep. To są jednak już trochę normalniejsi ludzie – podkreślał.

Maleńczuk i jego pacyfizm w obliczu wojny. „Z pewnością nie uciekałbym”

Sam artysta znany jest ze swoich pacyfistycznych poglądów. Pytany jednak o ewentualny atak na Polskę, nie miał wątpliwości. – To, że jestem pacyfistą, nie znaczy, że w momencie zagrożenia nie wezmę broni do ręki – mówił.

– Nie wiem, czy na front by mnie wzięli w moim wieku już, ale z pewnością postarałbym się jakoś pomóc. Z pewnością nie uciekałbym. Zwłaszcza, że już nie mam dokąd uciekać. Mam już swoje lata i nawet chętnie zginąłbym w jakiejś krwawej bitwie – zakończył ten wątek.

