Viki Gabor wzięła ślub? Internet wrze po nowym nagraniu

Tuż po świętach Bożego Narodzenia media obiegła sensacyjna informacja. Romski muzyk Bogdan Trojanek przekazał, że 18-letnia Viki Gabor wzięła ślub z jego wnukiem Giovanim. Według jego relacji, para miała się pobrać w Krakowie według romskiej tradycji.

Ślub Viki Gabor pokazany w sieci. To wideo wywołało burzę

– Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie – mówi Bogdan Trojanek.

Kilka godzin później na profilu muzyka na Facebooku pojawiło się kolejne nagranie. Viki Gabor ma na sobie czarną sukienkę w groszki, kozaki oraz szare ponczo z futrzanym wykończeniem. Jej włosy są upięte w elegancki kok.

„Stało się, co miało się stać. Śmierć i żona od Boga sądzona. Viki Gabor i mój wnuk Giovani Trojanek — mąż i żona według naszego prawa Romów” – napisał założyciel zespołu Terne Roma.

facebook

Viki Gabor i plotki o ślubie. Jest nagranie

Na wideo, które dołączył do posta, można zauważyć rodzaj błogosławieństwa, które zostało udzielone parze młodej. – Życzę wam dobra. Róbcie tak, aby żyć zgodnie z prawem romskim i tylko nim się kierować – mówi mężczyzna, który najprawdopodobniej jest ojcem wybranka Viki Gabor. – Mamy tu męża i rodzinę. Zgoda w rodzinie jest najważniejsza. Dziecko ma dom, rodzinę. Ważna kwestia to przede wszystkim wiara – dodaje stojąca obok kobieta.

Viki Gabor na razie nie potwierdziła doniesień o swoim ślubie. Menadżer wokalistki Oskar Laskowski powiedział „Faktowi”, że „nic mu o tym nie wiadomo, a raczej by wiedział, gdyby Viki Gabor brała ślub”. Z kolei w rozmowie z TVN stwierdził jedynie enigmatycznie, że „nie potwierdza, nie zaprzecza” informacjom o ślubie.

Czytaj też:

Widzieliśmy „Niebo. Rok w piekle”. „Niepokoi, prowokuje, długo zostanie w pamięci”Czytaj też:

Najlepsze polskie filmy na Netflix i HBO Max. Wielka lista ukrytych perełek