Telewizje kuchnią stoją. Bosacka wchodzi do gry

Telewizja Polska stawia na kuchenne emocje. Do ramówki Dwójki w listopadzie trafi „Top Gar” – nowy reality show z Katarzyną Bosacką, która od lat uchodzi za ekspertkę od zdrowego żywienia. Program ma nie tylko bawić, ale i uczyć, pokazując, jak wybierać dobre produkty i promować polską kuchnię.

„Top Gar” – kulinarna premiera w TVP2

Program ma nie tylko bawić, ale i uczyć, pokazując, jak wybierać dobre produkty i promować polską kuchnię. Jak podaje branżowy portal Wirtualnemedia.pl, zdjęcia do programu ruszyły w czerwcu, a format adresowany jest do rodzin z całej Polski. Widzowie zobaczą dziesięć odcinków, w których Bosacka weźmie pod lupę codzienne zakupy i nawyki żywieniowe. „Top Gar” nie znalazł się w jesiennej ramówce, ale – jak wynika z nieoficjalnych informacji, na które powołują się Wirtualnemedia – premiera będzie miała miejsce już w listopadzie.

TVP2 stawia na gotowanie

„Top Gar” będzie już czwartym kulinarnym formatem w ofercie Dwójki. Od września widzowie mogą oglądać „Rosół polski” we wtorki i „Gwiazdorską kuchnię Ani” w środy, gdzie Anna Strażyńska gotuje ramię w ramię z celebrytami. W październiku wraca też „Górna półka smaku”. W trzecim sezonie Marek Krajewski i Orson Hejnowicz wyruszą wraz z influencerami w podróż po Dolnym Śląsku, regionie dotkniętym ubiegłoroczną powodzią. Premiera – 18 października.

Najwyraźniej nie tylko Dwójka TVP, ale i konkurencyjne kanały stawiają na programy kulinarne. Na antenie TVN od lat rządzą „Kuchenne Rewolucje” przeprowadzane przez Magdę Gessler, jest też „Doradca Smaku”, który prowadzi Michel Moran. Do tego mamy kulinarne starcia w domowym stylu, czyli „Ugotowani”, na antenie Stopklatki z kolei emitowane będą wybrane odcinki programu „Robert Makłowicz”.

