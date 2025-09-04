Rekordowa nagroda i plejada gwiazd na parkiecie. „Taniec z Gwiazdami” świętuje 20-lecie

Już 14 września na antenie Polsatu startuje jubileuszowa, 30. edycja „Tańca z Gwiazdami”. Stacja ogłosiła, że z okazji jubileuszu rośnie pula nagród.

„Taniec z Gwiazdami”. Podwójna nagroda i wielki powrót dawnych gwiazd

Jesień zapowiada się gorąco, między innymi za sprawą nowej, 17. już edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. W tym sezonie emocji na pewno nie zabraknie, bo show będzie mieć charakter jubileuszowy – w 2025 roku polska wersja formatu będzie świętować 20-lecie obecności na ekranie. Z tej okazji Polsat jeszcze bardziej podkręcił atmosferę.

„Nagroda wzrośnie dwukrotnie! Gwiazda, która zdobędzie Kryształową Kulę tej jesieni, otrzyma 200 tysięcy złotych, tancerz – 100 tysięcy złotych” – poinformowano w oficjalnym komunikacie. To jednak nie koniec niespodzianek. W trzecim odcinku, zaplanowanym na 28 września, na parkiet powrócą dawni uczestnicy programu. Wśród potwierdzonych nazwisk są Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, plotkuje się o wielkim powrocie na parkiet Katarzyny Cichopek, której piruety z Marcinem Hakielem tak bardzo rozgrzewały publiczność.

Gwiazdy w jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”

O Kryształową Kulę powalczy 11 par. Widzowie zobaczą m.in. Tomasza Karolaka z Izabelą Skierską, Barbarę Bursztynowicz z Michałem Kassiną, Ewę Minge z Michałem Bartkiewiczem czy Maję Bohosiewicz z Albertem Kosińskim. Do rywalizacji staną także Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Aleksander Sikora i Daria Syta, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska.

Po raz pierwszy w historii programu zatańczy żeńska para – Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Z powodów zdrowotnych z udziału w jubileuszowej edycji musiał zrezygnować Michał Czernecki. „Lekarze specjaliści nie mają wątpliwości, że tak intensywny trening i długotrwały wysiłek jest dla Michała bardzo ryzykowny. [...] Życzymy Michałowi szybkiego powrotu do zdrowia” — przekazał Polsat w komunikacie prasowym.

