Burza wokół „Rolnik szuka żony”. Fani wściekli na decyzję TVP

„Rolnik szuka żony” to od lat jeden z największych hitów rozrywkowych TVP. Już za dwa tygodnie ruszy 12. edycja programu z Martą Manowską w roli gospodyni. Stacja ujawniła uczestników i pokazała zwiastun nowych odcinków. I choć widzowie czekali na to z niecierpliwością, jeden szczegół kompletnie ich rozwścieczył.

„Rolnik szuka żony” 12. TVP ujawniła uczestników

20 sierpnia telewizja ogłosiła, kto powalczy o miłość przed kamerami. W nowej odsłonie programu zobaczymy czterech rolników i jedną rolniczkę: Barbarę (32 lata) z Mazowsza, Arkadiusza (24 lata) z Lubelszczyzny, Gabriela (31 lat) z Wielkopolski, Krzysztofa (28 lat) z Podlasia i Rolanda (37 lat) spod Łodzi.

Teraz TVP opublikowała na swoich profilach w mediach społecznościowych zwiastun nowej edycji show. W krótkim filmiku widać nowych bohaterów i Martę Manowską, która odwiedza ich z listami od kandydatów. Pod materiałem pojawił się podpis: „Mają hektary, lecz brakuje im pary... Czy tym razem znajdą prawdziwą miłość? Nowy sezon »Rolnik szuka żony« od 14 września o 21:25 w TVP1”.

Godzina emisji „Rolnika” w ogniu krytyki

To właśnie ta informacja wywołała prawdziwą burzę w sieci. Nie chodzi o sam zwiastun, lecz o porę nadawania programu. Fani nie kryją oburzenia. „Czemu taki wspaniały program leci tak późno?” – komentowali. „Jedyny program do obejrzenia, a godzina emisji to porażka”, „Czekamy na 30 minut reklam przed odcinkiem”. „Szkoda, że o 23:00 nie dajecie tego programu jeszcze” – piszą pod nagraniem.

Jak się okazuje, 21:25 to dla wielu fanów zbyt późna pora, by cieszyć się ulubionym show na żywo. Widzów z pewnością jednak nie zabraknie, podobnie jak w czasie poprzednich edycji. To pewne, podobnie jak to, że 12. sezon „Rolnika” jeszcze przed premierą wzbudza ogromne emocje.

