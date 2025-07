TVP znów pobiła konkurencje. Milionowa oglądalność

Hity sportowe, muzyczne i publicystyczne sprawiły, że w czerwcu TVP1 została liderem oglądalności (7,4 proc. udziału dobowego, jak wynika z danych Nielsen Media). Dwie transmisje totalnie rozbiły bank.

Mecz Polska–Finlandia przebojem miesiąca w TVP

To była prawdziwa piłkarska gorączka! Spotkanie Polska–Finlandia rozegrane 10 czerwca w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 obejrzało łącznie ponad 4,8 mln osób – w domach, poza nim oraz online. Tylko na antenach TVP1 i TVP Sport mecz śledziło prawie 3,7 mln widzów, co zapewniło stacjom 36,7 proc. udziału w rynku. Do tego ponad 500 tys. kibiców dopingowało biało-czerwonych poza domem, a kolejne 570 tys. obejrzało mecz online – na TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej. Warto dodać, że właśnie tego dnia TVP Sport osiągnął swój najwyższy dzienny udział w 2025 roku – 3,2 proc. Z kolei rozegrany cztery dni wcześniej mecz towarzyski Polski z Mołdawią również zanotował świetne wyniki. Transmisja przyciągnęła łącznie blisko 3 mln widzów, z czego 2,3 mln śledziło ją na antenach TVP, a reszta – poza domem i online.

Festiwal w Opolu podbił telewidzów

W czerwcu wielkim magnesem okazała się także muzyka. W rankingu TOP10 programów miesiąca aż cztery pozycje należały właśnie do koncertów z 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Największym przebojem okazał się koncert „Trzy ćwiartki Jacka Cygana – urodziny”, który w TVP1 i TVP Polonia obejrzało ponad 2 mln widzów, zapewniając stacjom 19,2 proc. udziału w rynku. Równie imponujący był piątkowy koncert „Premiery” (ponad 1,8 mln widzów) oraz sobotni wieczór „Zróbmy więc prywatkę…”, który przyciągnął blisko 1,7 mln odbiorców.

Publicystyka z rekordami

Coraz lepiej radzi sobie także TVP INFO, które w czerwcu zanotowało aż 38,1 proc. wzrostu udziału w grupie 4+ w porównaniu z tym samym miesiącem w 2024 roku. To wyraźny sygnał, że widzowie coraz częściej wybierają publicznego nadawcę jako źródło informacji. Silną pozycję w ramówce potwierdziła też wieczorny program informacyjny „19.30”, który zwiększył widownię o 3,3 proc. (ponad 1,3 mln widzów) i uzyska 13,6 proc. udziału w paśmie. Z kolei program publicystyczny „Pytanie dnia”, wyemitowany 2 czerwca w TVP1 i TVP Info, obejrzało aż 1,7 mln widzów. Łączny udział stacji wyniósł 15,8 proc., co dało audycji pozycję lidera w swojej kategorii.

