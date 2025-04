Marianna Schreiber w nowej roli. „Dostałam swój program w telewizji”

Trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich kilku lat Marianna Schreiber robi niezwykle dynamiczną karierę. Od momentu, gdy pojawiła się na castingu do „Top Model”, zakładała już własną partię polityczną, brała udział we freak fightach i była w wojsku. Teraz z kolei zadebiutuje jako gospodyni własnego programu telewizyjnego.

Program Marianny Schreiber

Już kilka dni temu Marianna Schreiber opublikowała na platformie X (dawnym Twitterze) informację, że czeka ją nowe wyzwanie. „Część z Was jeszcze bardziej mnie znienawidzi, a druga część jeszcze mocniej pokocha. Spełniły się moje marzenia. W końcu idę do roboty! Zgadniecie gdzie?” – pisała. Pod jej postem pojawiło się mnóstwo odpowiedzi, a wielu internautów słusznie przypuszczało, że 32-latka rozpocznie karierę w telewizji. Jednak choć fani stawiali, że celebrytka będzie się pojawiać na antenie Telewizji Republika, to prawda okazała się nieco inna.

„Dostałam swój program «NAGA PRAWDA Marianny Schreiber» na antenie wPolsce24. Nikt już nie zamknie mi ust. Będę rozjeżdżać tematy polityczne i nie tylko. Zapewniam dużą dawkę wkurzenia, emocji i zachwytu, od najbliższej niedzieli 6 kwietnia, godzina 20:20 w tv” – ogłosiła Marianna Schreiber.

W swoich postach 32-latka podkreśliła, że każdy kolejny odcinek będzie emitowany w niedzielne wieczory i zdradziła, że jej format ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie widzów na poruszane bez kompromisów tematy polityczne oraz społeczne. Nie ukrywała też swojego podekscytowania nowym wyzwaniem. Warto bowiem przypomnieć, że Marianna Schreiber dotychczas występowała na ekranach głównie jako uczestniczka popularnych show telewizyjnych, a kilka lat temu miała program o nazwie „Marianna Schreiber: Mam tego dość!”, emitowany w internecie.

