Filip Chajzer uderza w TVN. „Szyją strach. Idiotyczna dobranocka”

Przez wiele lat Filip Chajzer był związany ze stacją TVN. Prezenter najpierw realizował materiały dla „Dzień Dobry TVN”, a później został prowadzącym śniadaniówki. Wszystko zmieniło się dwa lata temu, kiedy dziennikarz rozstał się z prywatnym nadawcą, a następnie przeszedł do Polsatu, gdzie wziął udział w "Tańcu z gwiazdami". Później zajął się rozkręcaniem swojego biznesu, czyli budek z kebabem. Choć obecnie nie występuje w telewizji, okazuje się, że bacznie śledzi, co jest w niej emitowane. Właśnie skrytykował jednego ze swoich byłych pracodawców.

Filip Chajzer o TVN

Choć mogłoby się wydawać, że ze względu na wieloletnią współpracę Filip Chajzer darzy TVN sympatią, to nic bardziej mylnego. Otóż prezenter zamieścił właśnie w mediach społecznościowych wpis, w którym w ostrych słowach skrytykował serwis informacyjny „Fakty”. 40-latek zarzucił stacji, że niepotrzebnie nakręca spiralę strachu związaną z wizją wojny z Rosją.

„Nie mam pojęcia czy Rosja chce zaatakować Polskę. Nie mam też pojęcia, po jakiego grzyba miałaby to robić. Po obejrzeniu faktów w TVN odniosłem jednak wrażenie, że może się to stać mniej więcej pojutrze. No góra za tydzień. Słowo »wojna« odmienione zostało przez wszystkie przypadki. Obrazek za obrazkiem — sprzęt wojskowy, wybuchy, fabryki amunicji, mobilizacja, poligon, karabiny, śmierć” – wyliczał.

Następnie oburzony kontynuował: „Między obrazkami rychłego konfliktu zbrojnego usłyszałem od reportera TVN, że musimy być solidarni z walczącą Ukrainą i po to te armaty oraz inne samoloty i helikoptery, które teraz trzeba produkować za pierdyliony naszych pieniędzy. My będziemy mieli brend nju, starocie przewalimy przez granicę na wschód, dzięki temu wojna na Ukrainie ma trwać, ludzie mają ginąć, a Trump to szaleniec, bo mówi głośno o tym, że trzeba już tę tragedię zagaszać. Czego w sumie nie rozumiesz widzu tej idiotycznej dobranocki?”.

Rozemocjonowany podsumował: „Mam rozum i kumam, że szyją strach na kształt COVID. Metodologia jest identyczna. Obrazki grozy, przejęci reporterzy i jeden nurt przekazu. Wszyscy umrą. No, chyba że wydamy na coś obrzydliwą ilość siana. Pytanie tylko jaki procent widzów swój rozum ma, a ilu bierze ten szajs bezkrytycznie”.

Jego słowa wywołały prawdziwą burzę w komentarzach. Internauci nie kryli swojego rozgoryczenia. Pisali: „Czasem, jak się człowiek na czymś nie zna, to lepiej po prostu milczeć zamiast pisać takie szkodliwe bzdury”, „Ta wojna jest realna. Czy się Panu to podoba czy nie. Jeśli Pan nie wie, po co Putin mógłby chcieć zaatakować Polskę, to polecam sięgnąć po podręczniki do historii”, „Najgorzej, jak spiskowa mrzonka powoduje u autora poczucie bycia «tym trzeźwym» i mądrym, bo reszta to tępi idioci. Filip, przyhamuj”, „Jednak nie ma Pan zielonego pojęcia, o tym, co się dzieje” czy „Twoje ignorancja i odklejenie jest porażające”.

instagramCzytaj też:

Filip Chajzer wyruszył na podbój świata biznesu w USA. „Przestaję już rezonować”Czytaj też:

Anna Mucha krytykuje program TVN. „To jest rak oczu!”Czytaj też:

Dziennikarka TVN przeszła poważną operację. „Mąż mnie myje i karmi”