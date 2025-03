Dziennikarka TVN przeszła poważną operację. „Mąż mnie myje i karmi”

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz od 2019 roku pojawia się na antenie „Dzień Dobry TVN”. Wcześniej pracowała m.in. w TVN24 BiS, gdzie przygotowywała materiały ze świata show-biznesu, a także była gospodynią programu „Zaskocz bliskich” w Polsat Cafe. Co więcej, prowadziła program „DeFacto” wraz z Janem Pirowskim w TTV. Obecnie dziennikarka musiała sobie zrobić przymusową przerwę od pracy. 32-latka przeżyła poważny wypadek i długo będzie wracać do formy.

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz

Niedawno Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz wyjechała z rodziną do włoskiego Merano na ferie zimowe. Niestety, białe szaleństwo skończyło się dla niej tragicznie. Podczas szusowania po jednym z zaśnieżonych stoków Dolomitów, w dziennikarkę wjechał inny turysta. Snowboardzista kręcił filmik telefonem i nie widział, co się dzieje na stoku. Uderzenie miało taką siłę, że pracownicę TVN-u trzeba było przetransportować do szpitala. Operacja trwała kilka godzin.

Obecnie Aleksandra jest już w domu, ale nie może nic robić samodzielnie. Rogowska-Lichnerowicz nie ukrywa, że bez środków przeciwbólowych nie dałaby rady. „Dziś mija 4 doba od operacji i 4 najgorsza w moim życiu pod względem bólu, który w skali 1-10 oceniam na 15” — napisała pod opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęciem. Następnie dziennikarka zdradziła, jak wyglądała jej operacja.

„Finalnie zamiast trzech blach mam dziewięć śrub i codziennie faszeruję się lekami przeciwbólowymi, żeby jakoś wytrzymać. Leżenie to jedyna komfortowa pozycja, a każdy krok to milion spalonych kalorii” — poinformowała.

Co więcej, dziennikarka wyznała, że w tym trudnym momencie może liczyć na pomoc ze strony najbliższych. Stwierdziła, że jej mąż stanął na wysokości zadania. „Ta sytuacja po raz kolejny pokazała mi, że mam najwspanialszą rodzinę i przyjaciół. Mąż codziennie myje mi zęby, włosy, gotuje, karmi (a uwierzcie, ostatnie 14 lat nie miał do tego talentu). Rodzice i przyjaciółki również są niezastąpione, pomagają z dziećmi i samopoczuciem psychicznym. Przegrałam ze snowboardzistą, ale wygrałam życie z najbliższymi” — zakończyła Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz.

