Anna Mucha krytykuje program TVN. „To jest rak oczu!”

Anna Mucha w trakcie swojej kariery wielokrotnie współpracowała ze stacją TVN, grając w takich produkcjach, jak m.in. „Teraz albo nigdy!”, „Usta usta”, „Prosto w serce” czy „Nie rób scen”. W 2024 roku była także jurorką w programie rozrywkowym stacji pt. „Czas na show. Drag me out”. Mimo tego, nie ma pozytywnego zdania o niektórych formatach tej telewizji. W najnowszym wywiadzie ostro skrytykowała jeden z nich.

Anna Mucha o show „Królowa przetrwania”

Niedawno na antenie TVN7 emitowana była 2. edycja reality show „Królowa przetrwania”, która wzbudziła duże emocje w sieci. Ze względu na otwarte konflikty między uczestniczkami i różne skandale obyczajowe program ma obecnie tyle samo zwolenników, co przeciwników. Okazuje się, że do drugiej z tych grup zdecydowanie należy Anna Mucha. Aktorka wspomniała o formacie w niedawnym wywiadzie dla „Świata Gwiazd”. Mówiąc, co czuje, oglądając show, odparła: „To jest rak oczu, jak to oglądam!”. Następnie podkreśliła, że nie wzięłaby udziału w kolejnej edycji.

– Zacznijmy od tego, że przede wszystkim nie pojechałabym! Oczywiście dostajemy różne propozycje, bo telewizja i tego typu programy chcą się karmić moją popularnością. (...) Nie mam takiej potrzeby [by wystąpić w „Królowej przetrwania” – przyp.red.]. Bywam w dżunglach, ale na swoich warunkach – powiedziała,

Następnie Anna Mucha wskazała, że najprędzej wystąpiłaby w programie „Azji Express”, przy okazji zaznaczając, że od lat samodzielnie podróżuje po świecie. – Z tego typu programów najbliżej byłoby mi do „Azji Express”, ale z drugiej strony ja sobie robiłam „Azję Express”, a nawet „Cały Świat Express”, na własnych warunkach. Podróżowałam także bez pieniędzy dużo wcześniej, niż to było pokazywane w telewizji w taki sposób – dodała.

