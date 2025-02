Zaręczyny na antenie śniadaniówki Polsatu. Widzowie zaskoczeni

Telewizja na żywo rządzi się swoimi prawami. Niejednokrotnie w programach dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji, jak przejęzyczenia, ostre wymiany zdań czy awarie, jednak niekiedy zdarzają się również zaskakująco miłe momenty. W piątkowym wydaniu „Halo tu Polsat” doszło do niezwykle radosnego zdarzenia – jedna z par zaręczyła się na antenie.

Zaręczyny w „Halo tu Polsat”

Walentynkowe wydanie „Halo tu Polsat” poprowadzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy prywatnie już od kilka lat są w związku. Tym razem wśród ich gości znalazł się m.in. finalista „Must be the music” Marcin Czyżewski. Mężczyzna zdobył uznanie widzów w 2011 r. w pierwszej edycji głośnego show. Obecnie pisze piosenki, komponuje i gra na gitarze. Co więcej, współpracował już z Oddziałem Zamkniętym czy z Orkiestrą Piotra Rubika.

Muzyk w studiu śniadaniówki Polsatu zjawił się ze swoją ukochaną, Joanną, którą poznał przez internet. Marcin Czyżewski skorzystał z jej usług jako psychodietetyczki. Finalnie połączyła ich muzyka, gdyż Joanna także lubi śpiewać i ukończyła szkołę muzyczną. Choć początki ich relacji nie były łatwe, gdyż widywali się sporadycznie (mieszkali w różnych miastach), to nie stanęło na przeszkodzie ich miłości. Po tym, jak wielokrotnie przemierzali trasę Warszawa-Trójmiasto, zdecydowali się razem zamieszkać. Ich relacja trwa już 2,5 roku.

Teraz związek ten wszedł na kolejny poziom, ponieważ finalista „Must be the music” podczas występu Mateusza Ziółki w studiu Polsatu z piosenką ''W płomieniach'' oświadczył się swojej partnerce. Joanna nie kryła zaskoczenia i nie potrafiła powstrzymać łez wzruszenia. Na chwilę zamilkła, a po czasie wykrztusiła odpowiedź: „Oczywiście”.

Para narzeczonych zatańczyła następnie w programie swój pierwszy taniec. Po chwili dołączyli do nich Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Całe zdarzenie spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem ze strony widzów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Czytamy: „Miło się patrzyło”, „Ślicznie, przy tak pięknej muzyce” czy „Gratulacje, bardzo wzruszające”.

