Starcie TVP i TV Republika. Ujawniono wyniki oglądalności popołudniowego pasma

Już od ponad roku trwa zacięta rywalizacja TVP i Telewizji Republika. Po tym, jak u publicznego nadawcy zmieniła się władza, niektóre osoby przeszły do stacji Tomasza Sakiewicza, gdzie zaczęły prowadzić zbliżone formaty. Przykładem może być Michał Rachoń i jego program „#Jedziemy”, który musiał już zmienić nazwę. Podobnie stało się z „Teleexpressem”, przemianowanym u konkurencji na „Express Republiki”. Teraz podano jego oglądalność.

Oglądalność „Expressu Republiki”

„Wirtualne media” właśnie poinformowały, że w okresie od 14 stycznia do 9 lutego emitowany na TVP1 i TVP Info „Teleexpress” był najchętniej oglądanym serwisem. Łącznie w obu kanałach Telewizji Polskiej nadawany o 17:00 program zgromadził średnio 1,84 mln widzów i osiągnął 13 proc. udziału w rynku na TVP1 oraz 4,99 proc. na TVP Info. To jednak nie wszystko, bowiem dodatkowy format „Teleexpress Extra” przyciągnął 662 tys. widzów, co dało TVP Info 6,20 proc. udziału w rynku.

Na drugim miejscu uplasował się „Express Republiki” wraz z „Express Republiki+” TV Republika. Oglądalność pierwszego z formatów tej stacji wyniosła średnio 729 tys. widzów. Nadawany o 16:55 program zdobył 7,13 proc. udziału w rynku, a dodatkowy „Express Republiki+” przyciągnął jeszcze więcej, bo 800 tys. telewidzów, co przełożyło się na 7,52 proc. udziału w rynku.

Na podium znalazła się stacja wPolsce24 i jej „Tele-ekspres”. Najmłodszy z omawianych programów oglądało średnio 86,2 tys. widzów. Ten codzienny format osiągnął zaledwie 0,85 proc. udziału w rynku, co pokazuje, że pomiędzy TVP a wspomnianymi stacjami jest spora przepaść w oglądalności popołudniowych programów informacyjnych. Warto przypomnieć, że od stycznia 2024 r. do „Teleexpressu” ponownie dołączył Maciej Orłoś, wcześniej związany z programem TVP1 przez 25 lat. Wydaje się, że powrót prezentera sprawił, że w zestawieniu oryginalny „Teleexpress” rozgromił swoje konkurencyjne kopie.

