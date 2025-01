TVN przegrał w sądzie z influencerami. „Sprawa jest gorąca”

Od 2018 roku w sieci funkcjonuje profil Vogule Poland, który Patryk Chylewicz prowadzi wraz ze swoim partnerem Adamem „Madam” Miączewskim. To niezależne i często satyryczne medium o show-biznesie oraz popkulturze ma rzeszę fanów, którzy uwielbiają oglądać m.in. ich program internetowy „Prasówka”, gdzie komentują nowe dramy z celebro-sfery. Od początku para nie miała jednak łatwo.

Vogule Poland już od 2018 roku ma spór ze stacją TVN, która to wytoczyła twórcom pięć pozwów. Głównym zarzutem było naruszenie dóbr osobistych, jakich mieli dokonać mężczyźni. Co ciekawe, w oficjalnym oświadczeniu TVN posunął się do obraźliwych słów w stosunku do Patryka i Madam. „Tych przepychanek było dużo, TVN w specjalnym oświadczeniu nazwał nas «pasożytami», doprowadził w dużym stopniu do usunięcia naszego poprzedniego konta na Instagramie oraz oskarżył o łamanie praw autorskich” – tłumaczyli influencerzy, ujawniając, że po latach konfliktu doszło do rozprawy w Sądzie Najwyższym.

TVN przegrał z Vogule Poland

W środę 29 stycznia na profilu Vogule Poland pojawiło się obszerne oświadczenie na temat sporu ze stacją telewizyjną. „«Główna» sprawa między nami a TVN, dotyczyła rzekomego naruszenia dóbr osobistych, jakich mieliśmy dokonać. W odpowiedzi na ich oskarżenia, wysunęliśmy dobrze udokumentowane własne. Po II instancjach złożyliśmy skargę kasacyjną, która została przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. No i wyobraźcie sobie, że doczekaliśmy momentu, w którym Sąd zebrał się, przyjrzał sprawie i wydał wyrok” – zaczęli swój post na Instagramie.

„Sprawa jest gorąca, dosłownie z wtorku 28.01.2025, więc nie mamy jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku. Wiemy już jednak, że Sąd Najwyższy przychylił się do uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego w zakresie, w którym dotyczył on oddalenia wniosków o zobowiązanie TVN do złożenia oświadczenia zawierającego przeprosiny dla Vogule Poland oraz uchylono również wyrok w zakresie, w jakim oddalono złożone powództwo wzajemne przeciwko TVN w pozostałym zakresie” – przekazali Patryk i Adam.

Nie zamyka to jednak sprawy Vogule Poland z TVN, gdyż rozprawa sądowa z 28 stycznia 2025 roku to tylko część rozstrzygnięcia konfliktu. Otóż po tym wyroku sprawa wróci do Sądu Apelacyjnego, a ten będzie musiał rozpatrzyć ją jeszcze raz z uznaniem przychylności Sądu Najwyższego do uchylenia poprzedniego wyroku. „Sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Apelacyjnym, który z kolei będzie zobowiązany wziąć pod uwagę wykładnię tego Najwyższego. Ten ostatni przychylił się do naszych argumentów, tym samym torpedując linię obrony stacji” – wyjaśnili influencerzy.

W oświadczeniu duet przyznał także, że nadal obowiązuje ich zakaz określania stacji obraźliwymi wyrazami. „Jedyne, co im zostało z «wygranej», to zakaz nazywania ich przez nas «mendami», «szujami» i «bezdusznym korpo». Pamiętajcie więc, że nie można nazywać TVN-u «mendami», «szujami» i «bezdusznym korpo». Nie zamierzamy tego robić, a co więcej, na żadnym profilu Vogule Poland takie słowa nie padły, ale to już dłuższa historia sądowa i kwestia interpretacji działania Instagrama przez wymiar sprawiedliwości” – kontynuowali w oświadczeniu, dodając, że podtrzymują chęć rozmów ze stacją telewizyjną, gdyż od TVN żądają jedynie przeprosin.

„A może chcieliby podać rękę na zgodę? Z naszej strony wciąż ona jest wyciągnięta. Jesteśmy gotowi przyjąć przeprosiny. Tyle nam starczy, w przeciwieństwie do TVN nigdy nie domagaliśmy się rekompensaty finansowej za to, co z nimi przeszliśmy. Dotychczas nie usiedliśmy do prawdziwych rozmów ugodowych, bo praktycznie od razu dostaliśmy pozew, może teraz jest tam przestrzeń na godne załatwienie sprawy? Nie wiemy” – przekazali.

