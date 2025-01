Wielka rewolucja w TVN. Stacja wprowadza istotne zmiany

Trzeba przyznać, że TVN od lat ma stałe i sprawdzone programy, które przyciągają przed telewizory tysiące widzów. Wśród nich są takie formaty, jak „Kuchenne rewolucje”, „Top Model”, „Milionerzy”, „Kuba Wojewódzki” czy „MasterChef”. W najbliższym sezonie jednak niektóre z nich nie będą kontynuowane.

Zmiany w TVN

Media obiegła informacja, że TVN po 20 latach zmienia godziny emisji swoich kluczowych formatów, a mianowicie powracającego „You Can Dance”, a także „Kuchennych rewolucji” oraz „MasterChef Nastolatki”. Okazuje się, że od końca lutego te programy będą emitowane zdecydowanie wcześniej.

Otóż rozrywkowe show będą pojawiać się na antenie już o godz. 20:50, zastępując dotychczasowe pasmo teleturnieju „Milionerzy”. Zmiany dotyczą także dnia emisji „MasterChef Nastolatki”, który teraz będzie nadawany w poniedziałki. Co więcej, w lutym zadebiutuje również nowy serial pt. „Szpital Św. Anny”, który będzie emitowany od poniedziałku do środy o godz. 17:40. Warto dodać, że jesienią TVN już przyspieszył emisję weekendowych programów, co teraz kontynuuje, promując hasło: „Największe hity przychodzą wcześniej”.

Najbardziej niepewna jest pozycja „Milionerów”. Ujawniono, że władze stacji zdecydowały się, póki co, zdjąć teleturniej z anteny, mimo tego, że jest on znanym i lubianym formatem. Nowe odcinki programu prowadzonego przez Huberta Urbańskiego mają być realizowane dopiero w maju. Skąd wynika ta decyzja? Podobno ma ona związek ze sprzedażą TVN przez koncern Warner Bros. Discovery.

Przypomnijmy, że niedawno prezes TVN Katarzyna Kieli napisała uspokajający list do pracowników stacji, w którym odniosła się do potencjalnej sprzedaży. „WBD rozważa różne opcje i jedną z nich jest potencjalna sprzedaż różnych aktywów. Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo. (...) Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi. Razem przeszliśmy przez ostatnie, bardzo trudne lata. (...) I tym razem przejdziemy przez to jeszcze mocniejsi” – pisała, zwracając uwagę na to, że w przeszłości TVN kilka razy zmieniał właściciela. Tymi słowami nie udało jej się jednak ułagodzić podwładnych, którzy obawiają się o swoją przyszłość.

