Krzysztof Rutkowski nową gwiazdą TVN. Dostał swój program

Bez wątpienia Krzysztof Rutkowski od lat jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Wiele emocji wywołuje nie tylko jego sposób działania i badania spraw, ale także wygląd oraz styl. Trzeba jednak przyznać, że mnóstwo osób interesuje się jego życiem. Teraz postanowiła to wykorzystać stacja TVN.

Krzysztof Rutkowski w TVN

Oprócz prowadzenia swojej firmy, Krzysztof Rutkowski skupia się również na medialnej karierze. Detektyw bez licencji w przeszłości wziął już m.in. udział w „Tańcu z gwiazdami” (przekazał swoje wynagrodzenie za show na cele charytatywne) i spróbował sił w aktorstwie, co zaowocowało jego pojawieniem się w serialu „Lombard. Życie pod zastaw”. Aktualnie czekają na niego kolejne wyzwania.

W środę 15 stycznia Krzysztof Rutkowski i jego żona ujawnili, że udają się do siedziby TVN, by podpisać umowę na występ w jednym z programów tej stacji. Choć wtedy nie zdradzili, o jaki program chodzi, to wiele osób podejrzewało od razu „Azję Express”. W rozmowie z „Plejadą” mężczyzna jednak zdementował te informacje. – Nie będzie to „Azja Express”. Mieliśmy propozycję udziału w „Azji Express”, jednak jest to zbyt długi okres wyjazdowy. W związku z tym, niestety, ale odmówiliśmy. Nie wiadomo, ile w tym programie jesteś, a nikt nie będzie celowo kazał ci nogę połamać, żeby z programu wypaść, bo to byłoby nie fair i nie w porządku w stosunku do samego producenta – tłumaczył detektyw, uchylając rąbka tajemnicy na temat docelowego formatu.

– Nie mogę za wiele zdradzić, ale tak, podpisaliśmy z Mają umowę na nowy program w TVN-ie. W przyszłym tygodniu zaczynamy zdjęcia pilotażowe. A emisja jeszcze w tym roku. (...) To zupełnie nowy program, w którym wystąpię tylko ja i moja żona – wyznał.

Co więcej, Krzysztof Rutkowski ujawnił, że jego żona już wcześniej otrzymała od stacji pewną propozycję. – Moja Maja dostała propozycję do programu „Królowe przetrwania”, ale też odmówiliśmy ze względu na to, że nie jesteśmy się w stanie wyjechać na dłużej niż dwa tygodnie. To nie jest możliwe, ponieważ mamy dom, dzieci, swoje obowiązki i firmę – wyjaśnił.

Czytaj też:

Krzysztof Rutkowski nie wytrzymał po oskarżeniach o oszustwa. „Jest pan zwykłą szmatą”Czytaj też:

W Hollywood nakręcą film o Krzysztofie Rutkowskim. „Będę głównym koordynatorem”Czytaj też:

Spięcie w „Sprawie dla reportera”. Krzysztof Rutkowski zdenerwował Elżbietę Jaworowicz