Jedna stacja w sylwestra zdeklasowała pozostałe. Znane są wyniki oglądalności

Co roku w noc sylwestrową miliony Polaków bawią się w domowym zaciszu, przysłuchując się koncertom emitowanym przez różne stacje telewizyjne. Tym razem Polsat witał nowy rok w Toruniu, Telewizja Polska w Chorzowie, natomiast TV Republika w Chełmie. Już znane są ich wyniki oglądalności. Jeden kanał jest zdecydowanym zwycięzcą.

Oglądalność imprez sylwestrowych

„Wirtualne Media” opublikowały wstępne dane, zebrane przez Nielsen Audience Measurement, dotyczące oglądalności imprez sylwestrowych. Okazało się, że bezkonkurencyjny był Polsat – „Sylwestrowa Moc Przebojów” wyniosła 3,055 mln osób, co przełożyło się na 24,4 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W szczególności wśród młodszej publiczności, w grupach wiekowych 16-59 i 16-49, stacja odnotowała odpowiednio 27,7 proc. i 29,6 proc. udziału. Na toruńskiej imprezie wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Zenek Martyniuk czy Dawid Kwiatkowski. W chwili noworocznego toastu liczba widzów wzrosła do 4,1 mln, co stanowiło ponad jedną trzecią osób oglądających wówczas telewizję.

Na drugim miejscu znalazł się „Sylwester z Dwójką”, podczas którego gościem specjalnym był Bryan Adams. Zgromadził 1,912 mln widzów (15,3 proc. udziału wśród wszystkich widzów i 15,5 proc. w grupie 16-59). Natomiast sylwestrowa propozycja TV Republiki, która zadebiutowała w Chełmie, przyciągnęła średnio 1,332 mln widzów, co przełożyło się na 10,7 proc. udziału wśród wszystkich widzów oraz 6,8 proc. w grupie 16-59. Impreza ta mogła również pochwalić się międzynarodowymi gwiazdami, jak Captain Jack, Bad Boys Blue i Boney M.

Warto dodać, że podane dane nie obejmują całkowitej oglądalności imprez sylwestrowych TVP i Republiki, gdyż trwały one dłużej niż koncert Polsatu. Końcowe wyniki zostaną opublikowane w najbliższy czwartek 2 grudnia. A jak przedstawiały się wyniki oglądalności w zeszłym roku? Wówczas impreza Polsatu cieszyła się podobnym zainteresowaniem, osiągając średnią widownię na poziomie 2,88 mln osób, podczas gdy impreza Telewizji Polskiej przyciągnęła 2,86 mln widzów.

