Afera na sylwestrze Polsatu. Widzowie zirytowani. „Okłamaliście nas”

We wtorkowy wieczór 31 grudnia widzowie mogli się bawić przy transmisjach imprez sylwestrowych trzech stacji. Choć dużo mówiło się o wydarzeniach TVP oraz TV Republika, według wielu osób to Polsat stanął na wysokości zadania. Nawet w tej stacji nie zabrakło jednak wpadek, które zirytowały widzów.

Początek „Sylwestrowej Mocy Przebojów”

Na imprezie sylwestrowej Polsatu, która odbyła się na Rynku Staromiejskim w Toruniu, nie zabrakło polskich gwiazd estrady. Na scenie zaprezentowali się m.in. Maryla Rodowicz, Julia Żugaj, Anna Wyszkoni, Roksana Węgiel, Zenek Martyniuk, Dawid Kwiatkowski oraz Doda, która otwierała „Sylwestrową Moc Przebojów” utworem „Let’s Get Loud” Jennifer Lopez i swoim przebojem sprzed lat „Dżaga”. Widzowie jednak już po chwili zaczęli mieć niemałe zarzuty do organizatorów.

Otóż kiedy Polsat reklamował swój koncert wiele dni wcześniej, stacja zapowiadała, że transmisja „Sylwestrowej Mocy Przebojów” rozpocznie się o 20:00. Później jednak zmieniono godzinę na 19:50, ale ta informacja nie dotarła do wszystkich widzów – nie zmieniono jej także we wszystkich serwisach z rozpiską programów telewizyjnych. Z tego powodu, gdy widzowie zasiedli przed telewizorami o 20:00, Doda skończyła już śpiewać zaplanowane na ten czas dwa utwory.

W sieci nie zabrakło słów krytyki. W komentarzach czytamy: „Przegapiłam, bo było za wcześnie”, „Ej no, o 20 miało się zacząć, a jest 19:50 i już Doda... Okłamaliście nas”, „Nie zostało to zaktualizowane na antenie Polsatu, ale dali info na mediach społecznościowych. Przykro mi, że przegapiłem występ, bo był prawdziwą petardą, ale mamy takie czasy, że z mediów społecznościowych dowiadujemy się więcej niż z samej tv”, „Od kiedy godzina 20:00 to 19:53?! Ktoś się chyba nie zna na zegarku... Bardzo brzydko”. „A ja nie zdążyłam, bo zaczęliście wcześniej, niż zapowiadaliście”, a także „Może jeszcze raz zaśpiewa, bo zaczęliście za wcześnie!”, co okazało się prorocze, gdyż Doda wykonaniem tych samych dwóch utworów zakończyła po północy „Sylwestrową Moc Przebojów”.

