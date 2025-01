Internauci bezlitośni przez wpadkę na antenie. „Mega słabiutko”

Choć w sylwestrowy wieczór widzowie mogli się bawić też z koncertami TVP oraz Republiki, to impreza Polsatu okazała się tą, która przyciągnęła najwięcej ludzi. Mimo tego, że na wydarzeniu zabrakło zagranicznych gwiazd, Polacy chętnie bawili się przy występach polskich artystów. Wśród nich znaleźli się m.in. Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Anna Wyszkoni, Smolasty i Doda. Mimo ich doświadczenia, nie zabrakło wpadki.

Wpadka na „Sylwestrowej Mocy Przebojów”

Doda była jedną z największych gwiazd „Sylwestrowej Mocy Przebojów”. Wokalistka otworzyła koncert dwoma utworami, co wywołało wśród widzów Polsatu pewne kontrowersje. Później wielu z nich czekało także na jej występ ze Smolastym, z którym wykonała nie tylko hit „Nim zajdzie słońce”, ale również „Nie żałuję”.

Podczas wyśpiewywania zwrotki drugiej z wymienionych piosenek raper zaliczył jednak wpadkę i zapomniał tekstu piosenki. 29-latkowi umknęły słowa „dlatego tak trudno o kobietę w mieście”, na co zareagował z dystansem i po prostu się uśmiechnął, kontynuując występ. Reakcja Dody była podobna – uśmiechnęła się i przeszła do śpiewania swojej zwrotki.

Choć show trwało dalej, czujni internauci natychmiast wyłapali błąd, który w opinii części z nich wpłynął na odbiór całego występu. Czytamy: „Smolasty zapomniał tekstu”, „Doda sztos, Smolasty gorzej”, „Doda petarda, a Smolasty... no cóż”, „Smoła znów wypadł mega słabiutko na tle Dody”, „Coraz gorszy ten koleś”, „Najgorszy występ w sylwestra — gościu się nie przygotował”, „Ciężką ma Doda robotę za każdym razem ratować ten duet”.

Inni z kolei wzięli muzyka w obronę i pisali: „Przynajmniej widać, że śpiewa na żywo”, „Poradził sobie”, „Super, że tak się wydarzyło. Nie śpiewa z playbacku”, „To jest sensacja? Przecież to też człowiek”, „Bez playbacku i to się szanuje” czy „Uwielbiam was! Ponad 3 godziny czekałam na wasz występ. Było warto”.

Czytaj też:

Ujawniono, dlaczego TVN nie organizuje sylwestra. Powód zaskakujeCzytaj też:

Daniel Olbrychski gorzko o zachowaniu Polaków w sylwestra. „Barbarzyństwo”