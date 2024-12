Jarosław Gugała opuszcza Polsat News. Dostał program w innej stacji

Bez wątpienia Jarosław Gugała jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy Polsatu. 65-latek ma przy tym ogromne doświadczenie, bowiem przygodę z telewizją zaczął już w 1990 roku. Najpierw pracował w „Wiadomościach” TVP, a w 1999 roku objął stanowisko ambasadora Polski w Urugwaju. Po powrocie do kraju, czyli w 2003 roku, związał się ze swoją obecną stacją. Teraz ponownie zmieni miejsce pracy.

Jarosław Gugała poprowadzi nowy program

Polsat przez długi czas chciał zwerbować Jarosława Gugałę do swoich szeregów. Zadzwonili do niego już rok przed zakończeniem misji dyplomatycznej, informując, że „mają dziewczynę”, czyli Dorotę Gawryluk, ale „brakuje im faceta”. – Mówili, że (...) zrobili badania fokusowe, z których wynika, że jestem rozpoznawalny. I że jeśli po powrocie z Urugwaju będę zainteresowany, to proszą o kontakt. A ja w zasadzie nie byłem zainteresowany, bo gdy tylko wróciłem, odezwała się do mnie Nina Terentiew, szefowa Dwójki i kusiła: „Jareczku, przyjdź do mnie. Wiesz, że nienawidzę polityki, ale będziesz mógł się z tymi politykami boksować, ile zechcesz. Będziesz miał u mnie jak w haju” – wspominał.

– Niestety, nie zgodził się na to prezes Kwiatkowski, a w TAI mi powiedzieli, że coś mi w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym mogą znaleźć. Natychmiast poprosiłem o kartkę papieru i napisałem prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Bo formalnie byłem pracownikiem TVP, ponieważ służba publiczna jest traktowana jako oddelegowanie. No i tak rozstałem się z TVP, po czym trafiłem do Polsatu – opowiadał portalowi „Press”.

Finalnie Jarosław Gugała związał się z telewizją na ponad 20 lat. Na antenie Polsatu oraz Polsatu News będzie się jednak pojawiał już tylko do końca roku. Otóż dziennikarz ma opuścić stację, ponieważ czekają go inne zawodowe wyzwania. „Wirtualne Media” podały, że 65-latek będzie pracował przed kamerami w mniej popularnym kanale Wydarzenia 24, w ramach nowego publicystycznego formatu. 50-minutowy segment poświęcony będzie palącym kwestiom politycznym.

– To nie będzie publicystyka na zasadzie, że ktoś będzie mówił przez 20 minut. Będą pojawiali się goście w postaci ekspertów omawiających najważniejsze problemy i wydarzenia. Ja polityków nie będę zapraszał. Politycy będą obecni jedynie przy okazji „setek”, czy wypowiedzi z innych programów z całego dnia – oświadczył Gugała w rozmowie z „Wirtualnymi Mediami”.

Publicystyka to nowość w stacji Wydarzenia 24, która również należy do Grupy Polsat. Wcześniej na tym kanale nie było żadnego programu publicystycznego. Tym samym, Jarosław Gugała po kilkudziesięciu latach zniknie ze znanych kanałów oraz prowadzonego przez siebie w sobotnie wieczory magazynu „Prezydenci i premierzy”.

