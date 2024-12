Wpadka na antenie TV Republika. Widzowie zaskoczeni

Telewizja Republika powstała w 2011 roku, jednak największą popularność zdobyła dopiero 12 lat później. Po zmianie władzy w TVP wiele twarzy publicznego nadawcy przeszło do stacji Tomasza Sakiewicza, co sprawiło, że zaczęła ona odnotowywać coraz większe wyniki oglądalności. Na antenie promowane są konserwatywne oraz prawicowe poglądy i krytykowane osoby z partii rządzącej. Choć stacja dynamicznie się rozwija, to nadal miewa problemy podczas programów na żywo. Niedawno ponownie doszło do niespodziewanej sytuacji.

Wpadka w Telewizji Republika

TV Republika emituje programy publicystyczne, debaty, wywiady z politykami oraz komentarze, a także transmituje wydarzenia na żywo oraz relacje z różnych części Polski. Nie inaczej było w piątek 20 grudnia, kiedy podczas nagrania z Lądku-Zdroju na antenie doszło do pewnej wpadki.

Otóż tego dnia reporter stacji Michał Gwardyński prosto z dolnośląskiego miasta opowiadał o wizycie Karola Nawrockiego w miejscowościach dotkniętych parę miesięcy temu przez powodzie. W pewnym momencie zdarzyła się niespodziewana sytuacja – w trakcie wypowiedzi prezentera widzowie usłyszeli nietypowy dźwięk. Był to... fragment piosenki „My Cyganie”, autorstwa Don Vasyla.

Oglądający zupełnie się tego nie spodziewali. Momentalnie zareagowali w mediach społecznościowych, nie kryli swojego rozbawienia z zaistniałej sytuacji. Na platformie X pisali: „Słyszałam to na własne uszy, potwierdzam. Zaraz po tym przerwali połączenie”, „Urzekło mnie to”, „Wspaniała, profesjonalna telewizja” czy „Ktoś przepięknie wykorzystał fakt, że jadą na mikrofonach bezprzewodowych i najpierw zeskanował częstotliwość, a potem wbił z własnym przekazem. Brawo dla trolla”. Nagranie stało się hitem sieci – obejrzało je już kilkadziesiąt tysięcy osób.

