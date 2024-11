Polacy masowo włączą wieczorem telewizję. Wszystko przez kultowy dreszczowiec

W czwartkowy wieczór 21 listopada rozrywkę w telewizji znajdą zarówno fani komedii, jak i mocniejszego kina. Widzów na pewno zaciekawią produkcje z Robertem De Niro, Eddie Murphym czy Kate Hudson. Zobaczcie, co dziś pojawi się na antenie ogólnodostępnych stacji.

Filmy w telewizji 21 listopada

O godzinie 21:35 stacja TV4 wyemituje „Szczęki”, nagrodzone 3 Oscarami za najlepszy montaż, najlepszy dźwięk oraz najlepszą muzykę oryginalną. Kultowy dreszczowiec pokazuje historię lokalnego szeryfa, biologa morskiego oraz starego marynarza, którzy wyruszają w rejs, by upolować zabójczego rekina, siejącego chaos wśród społeczności Amity Island. Ten obraz Stevena Spielberga zarobił na świecie ponad 475 mln dolarów, stając się jednym z najbardziej kasowych filmów w historii kina. Choć został zrealizowany w 1975 roku, to nadal straszy, a jednocześnie fascynuje widzów.

Na TVN7 o 21:00 zostanie z kolei pokazana „Dusza towarzystwa”. Ta komedia z 2018 roku opowiada o Deannie (w tej roli Melissa McCarthy), która postanawia po rozwodzie z mężem wrócić na studia, by odbudować swoje życie. Kobieta trafia do tej samej uczelni, co jej córka Maddie, która nie do końca akceptuje pomysł matki. Deanna chce przeżyć studenckie życie i odkryć siebie na nowo. Ten przyjemny, ciepły i zabawny film będzie idealnym wyborem po ciężkim dniu pracy.

Również TV Puls proponuje komediowy czwartek. Na antenie tej stacji najpierw o 20:00 pojawi się hitowy „Gliniarz z Beverly Hills II” z Eddie Murphym, o 22:05 „Co ty wiesz o swoim dziadku?” z Robertem De Niro i Zackiem Efronem, natomiast o 00:05 „Dziewczyna mojego kumpla” z Kate Hudson.

W pierwszym z tych tytułów widzowie poznają perypetie detektywa Axela Foley'ego, który wyrusza do Beverly Hills, aby przeprowadzić śledztwo i schwytać złodziei kosztownej biżuterii. W drugim, mający niebawem się ożenić Jason zabierze swojego dziadka na przejażdżkę po Florydzie. Z kolei w trzecim, Tank będzie umawiać się na koszmarne randki, aby spowodować powrót dziewczyn w ramiona dotychczasowych chłopaków. Choć każdy z tych filmów był nominowany do Złotych Malin („Gliniarz z Beverly Hills II” za najgorszą piosenkę – „I Want Your Sex”, „Co ty wiesz o swoim dziadku?” m.in. jako najgorszy film, a Kate Hudson za „Dziewczynę mojego kumpla” jako najgorsza aktorka), to nadal bawią tysiące widzów.

