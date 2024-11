Thrillery biją rekordy na Max. Co oglądają Polacy? Ranking

Thrillery od lat przyciągają widzów przed ekrany, oferując napięcie, intrygę i nieoczekiwane zwroty akcji. Na platformie Max ten trend przybiera na sile, a polscy widzowie coraz chętniej sięgają po mrożące krew w żyłach produkcje, które trzymają w niepewności do ostatniej minuty. Wśród hitów można znaleźć zarówno klasyki kina, nagrodzone wieloma Oscarmi, jak i świeże premiery, które w krótkim czasie zdobyły ogromną popularność. Co najbardziej fascynuje polskich fanów thrillerów? Przygotowaliśmy ranking najchętniej oglądanych tytułów, które w ostatnim czasie podbiły serca widzów w Polsce.

Ranking filmowych upodobań Polaków. 10 najpopularniejszych thrillerów na Max

10. „Caddo Lake” – thriller

Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.

9. „Pułapka” – thriller

Ojciec i jego nastoletnia córka udają się na koncert muzyki pop, gdzie zdają sobie sprawę, że znaleźli się w epicentrum mrocznego i złowieszczego wydarzenia.

8. „Air” – dramat

Historia Sonny'ego Vaccaro oraz tego, jak udało mu się doprowadzić firmę Nike do zawarcia kontraktu z koszykarzem Michaelem Jordanem.

7. „Garfield” – animacja

Po spotkaniu z dawno zaginionym ojcem Garfield wraz z Odiem wyruszają na zabawny napad.

6. „Kara” – dramat

Ana i Mateo zostawiają swojego syna samego w lesie na kilka minut w ramach kary za złe zachowanie. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem.

5. „Gangi samochodowe” – dokument

Dokumentalny materiał kryminalny ukazuje skomplikowane wydarzenia i dramatyczne zwroty akcji w walce ze złodziejami samochodów w Słowacji.

4. „Susza 2: Force of Nature” – thriller

Detektyw Aaron Falk powraca, by rozwikłać sprawę zaginięcia w australijskim buszu. W noc swojego zniknięcia Alice Russel wykonała tylko dwa telefony – jeden alarmowy i jeden do Aarona. Bardzo szybko okazuje się, że każda z uczestniczek wyprawy przedstawia nieco inną wersję wydarzeń. Podczas śledztwa, które prowadzi go w głąb mrocznego lasu, Falk odkrywa tajemnice kryjące się w cieniu gór. Próbuje rozwikłać plątaninę relacji osobistych i zawodowych łączących pięć kobiet, którym nie są obce podejrzliwość i zdrada – ale czy to wystarczy, by zabić?

3. „Bad Boys. Ride or die” – sensacyjny

Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię. Gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, sami zostają wrobieni.

2. „Twisters” – katastroficzny

Była łowczyni burz, dręczona wspomnieniami związanymi z tornadami, powraca do Oklahomy. Tam ponownie musi stawić czoła nadchodzącej katastrofie.

1. „Gladiator” – dramat

Generał Maximus – prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec – w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.

