Katarzyna Dowbor komentuje transfer syna do TVN. Będą dla siebie konkurencją

Przez wiele lat Katarzyna Dowbor i Maciej Dowbor związani byli z jednym pracodawcą – dziennikarka prowadziła w Polsacie „Nasz nowy dom”, natomiast jej syn był m.in. gospodarzem show „Twoja twarz brzmi znajomo”. Wszystko zmieniło się w zeszłym roku, kiedy prezenterka została zastąpiona na stanowisku Elżbietą Romanowską. Choć już wtedy konferansjer chciał solidarnie odejść z mamą z pracy, ta go powstrzymała. Jednak nie na długo.

Kiedy kilka tygodni temu Maciej Dowbor ogłosił w mediach społecznościowych, że odchodzi z Polsatu, przyznał, ze ta decyzja dojrzewała w nim od dłuższego czasu. Następnie zdecydował się na wakacje z rodziną i odpoczynek, a równocześnie przyglądał się ofertom pracy, które do niego spływały. Finalnie zdecydował się na współpracę z TVN, co zostało oficjalnie ogłoszone podczas festiwalu w Sopocie. Teraz do tej wiadomości odniosła się Katarzyna Dowbor.

Katarzyna Dowbor o nowej pracy Macieja Dowbora

Informacja o przejściu Macieja Dowbora do TVN utrzymywana była w tajemnicy do samego końca. Wiadomo, że dziennikarz nie powiedział o swojej nowej posadzie nawet najbliższym przyjaciołom, co w sieci ujawnił Piotr Gąsowski. „No i stało się! Mimo, iż Maciek nie puścił pary z ust nikomu, moja intuicja, znajomość Maćka, dedukcja, obserwacja oraz pewne znaki z moich źródeł pozwoliły mi odgadnąć, co wydarzy się dzisiaj w Sopocie! Maciek, twoja konkurencja, a niedawno twoi telewizyjni sojusznicy, Agnieszka Hyży i Maciek Rock, nie wspominając o Krzysztofie Ibiszu i Paulinie Sykut, już zacierają ręce, myśląc o konkurencji między wami!” – zdradził były współprowadzący „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Wiadomo jednak, że Maciej Dowbor w „Dzień Dobry TVN” nie będzie rywalizował wyłącznie ze swoimi dawnymi współpracownikami, ale także... swoją mamą – Katarzyna Dowbor jest bowiem od początku tego roku gospodynią konkurującego „Pytania na śniadanie”. Jak teraz odniosła się do nowej posady syna? Otóż opublikowała na Instastory wideo, w której skomentowała owe wieści.

– Chciałabym złożyć oświadczenie. W związku z zaistniałą sytuacją informuję, że dla mnie rodzina jest najważniejsza, tak więc, synu, trzymam mocno kciuki za twoją nową pracę, za to, żeby ci się wszystko udało, co sobie wymarzyłeś, i żeby było tak, jak ty właśnie chcesz. Przypominam przy okazji – podczas naszych spotkań rodzinnych o pracy nie rozmawiamy – powiedziała.

