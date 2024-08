Ogłoszono nowego prowadzącego „Dzień Dobry TVN”. „To było moje marzenie”

Od momentu, gdy w zeszłym roku z „Dzień Dobry TVN” nagle zwolniono większość prowadzących, w śniadaniówce zaczęła się prawdziwa rewolucja. Otóż po tym, jak z programu TVN zniknęła Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Andrzej Sołtysik i Anna Kalczyńska, a następnie też Filip Chajzer, do formatu w roli gospodyń dołączyły Sandra Hajduk i Anna Senkara. Druga z nich po kilku miesiącach zrezygnowała jednak ze swojej funkcji. Teraz ujawniono, kto ją zastąpi.

Nowy prowadzący „Dzień Dobry TVN”

W ostatnich tygodniach „Dzień Dobry TVN” ma pewną przerwę, gdyż nie jest emitowane przez cały tydzień, a wyłącznie w weekendy. Wiadomo jednak, że twórcy programu intensywnie przygotowują się do nowego sezonu i pracy w pełnym wymiarze. Wiele osób zastanawiało się, kto wówczas dołączy do zespołu śniadaniówki. W końcu ujawniono, że Sandrze Hajduk co tydzień będzie towarzyszyła inna osoba – m.in. Piotr Adamczyk, Adam Małysz, Krzysztof Zalewski czy Szymon Majewski. Teraz okazało się, że na stałe w zespole zagości jeszcze jedna gwiazda.

Podczas środowego koncertu „Top of the Top Sopot Festival” oficjalnie ogłoszono, że będzie to Maciej Dowbor. Dziennikarz dołączy do Sandry Hajduk i nie będzie jednak pracował w duecie ze swoją żoną. – Za dużo pracujemy razem na Instagramie, żeby jeszcze jeszcze razem pracować gdzieś indziej – stwierdził Maciej Dowbor w rozmowie z „Plejadą”. Na sopockiej scenie prezenter dodał natomiast, że bardzo cieszy go zmiana pracy.

– Jeszcze nie wiem, co wniosę do porannego programu, ale liczę na to, że mi powiesz co mam zrobić, żeby być tak dobry, jak ty – zwrócił się na scenie do Marcina Prokopa. – Cieszę się, że będę miał takie wspaniałe koleżanki i kolegów, których od lat podziwiam na antenie – dodał Maciej Dowbor.

Z kolei wcześniej dyrektorka stacji TVN Lidia Kazen w rozmowie z „Faktem” zdradziła, że ta współpraca była spełnieniem jej marzeń. – Długo to trwa, ale mamy pewien pomysł, w jaki sposób komunikować się z naszymi widzami i dzisiaj jest ta godzina zero. Tu trochę powiem tak prywatnie, że to było moje marzenie. Od dłuższego czasu bardzo chciałam z tą osobą współpracować i tu udało mi się moje marzenie zawodowe spełnić i jestem bardzo ciekawa, jak zostanie ta osoba przyjęta – wyznała.

Czytaj też:

TVN zapowiedział całkiem nowy program. „Naprawdę spory budżet”Czytaj też:

Wielki transfer Koroniewskiej i Dowbora. Dostali „gwiazdorskie kontrakty”