Kolejny wielki powrót do TVP. Wiadomo, kto zastąpi Tomasza Kammela

Wielkimi krokami zbliża się prezentacja jesiennej ramówki Telewizji Polskiej. Wiadomo, że widzów czeka kilka nowości, ale także popularne w poprzednich latach programy w odświeżonych wersjach. Teraz wiadomo, że w jednym z nich Tomasz Kammel zostanie zastąpiony przez młodego aktora! Znamy szczegóły.

Wielki powrót „The Voice of Poland” w nowej odsłonie

Trwają intensywne przygotowania do jesiennej ramówki TVP. Ujawniono, że wśród programów, które już za kilka tygodni będą przyciągały widzów, znajdzie się m.in. „The Voice of Poland” – jednak w innym wydaniu, niż w poprzednich latach. W minionej edycji show uczestników oceniali bowiem Justyna Steczkowska, Lanberry, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk, teraz natomiast skład jury zostanie odświeżony.

Już kilka miesięcy temu podano, że w czerwono-czarnych fotelach zasiądą inne osoby. – Produkcja szykuje całkowicie nowe otwarcie, najpewniej nikt nie zachowa posady jurora. Na pewno TVP nie chce stawiać na „diwy”, jak Edyta Górniak czy Justyna Steczkowska – mówił wówczas informator „Pudelka”, dodając, że propozycję powrotu do show otrzymali Kayah i Dawid Kwiatkowski. Finalnie ogłoszono, że w najnowszej, 15. odsłonie formatu jurorami będą ponownie Lanberry oraz Tomson i Baron, a także Michał Szpak i debiutujący w tej roli Kuba Badach. To pierwszy raz w historii polskiej edycji, gdy na fotelach trenerskich zasiądą sami panowie.

Wiele osób zastanawiała również kwestia prowadzących, ponieważ z początkiem roku TVP rozstała się z Tomaszem Kammelem i Małgorzatą Tomaszewską. Już jakiś czas temu podano, że wśród gospodarzy znajdzie się Paulina Chylewska. Teraz stacja ogłosiła, że do programu wróci... Maciej Musiał. Wiadomość przekazano widzom w „Pytaniu na śniadanie”.

„Z przyjemnością ogłaszamy, że Maciej Musiał poprowadzi 15., jubileuszową edycję «The Voice of Poland». Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy wybór, ponieważ Maciej przez łącznie dziesięć edycji udowodnił, że jest wyjątkowym prowadzącym. Przez lata zyskał ogromne uznanie i sympatię widzów oraz uczestników programu. Jesteśmy dumni, że Maciej ponownie zgodził się objąć tę rolę. Jego zaangażowanie, znajomość formatu oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują, że jubileuszowa odsłona «The Voice of Poland» będzie wyjątkowa i pełna emocji” – przekazali producenci talent show.

Przypomnijmy, że Maciej Musiał był związany z „The Voice of Poland” od 2. edycji. Aktor prowadził najpierw zakulisowe rozmowy z uczestnikami, a później był także prowadzącym 10. i 11. odsłony show. Teraz cieszy się, że może wrócić do formatu po latach przerwy. – Słuchajcie, wracam do „The Voice of Poland” jako prowadzący. Jest mi z tego powodu niezmiernie miło, bo zaczynałem ten program prowadzić, kiedy miałem jakieś 16 lat. Dziś mam 29, czyli 13 lat temu. Z czystą przyjemnością stanę na scenie Voice'a raz jeszcze i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wszystko, żeby ten program był jak najlepszy – powiedział w opublikowanym przez TVP i „The Voice of Poland” wideo na Instagramie.

