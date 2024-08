Michał Szpak wraca do flagowego programu TVP. Burza w komentarzach

W ostatnich miesiącach w TVP następują duże roszady personalne, podczas których wymieniono składy redakcji publicystycznych i rozrywkowych. Zmiany dotknęły nawet uwielbiane przez wielu widzów „The Voice of Poland”. Teraz okazuje się, że po latach przerwy do programu wróci kontrowersyjny wokalista.

Michał Szpak w „The Voice of Poland”

Michał Szpak, po tym, jak w 2016 roku wziął udział w Eurowizji, dołączył do grona jurorów „The Voice of Poland”. Przez kilka lat skutecznie odkrywał nowe talenty w programie, a dwójkę swoich uczestników doprowadził nawet do zwycięstwa. Przez cztery sezony występował w show TVP, jednak nie było tajemnicą, że później z publicznym nadawcą rozstał się w mało przyjemnych okolicznościach.

Otóż władzom TVP zaczęły przeszkadzać stylizacje piosenkarza, któremu zdarzyło się przemycić w swoim looku wspierającą społeczność LGBTQ+ tęczę. – W „The Voice” wielokrotnie zwracano mi uwagę i przeszukiwano moją garderobę. Później był też taki zwyczaj, że przed wyjściem trzeba było pokazać się i zrobić zdjęcie stylizacji, co by z kolczyka nie wypadła tęcza na przykład, albo z podeszwy czy części bielizny – wspominał Michał Szpak w wywiadzie z Magdą Mołek w jej programie „W moim stylu”. Artysta następnie wziął udział w protestach pod domem Jarosława Kaczyńskiego, przez co musiał pożegnać się z programem i przestał dostawać zaproszenia do jakichkolwiek programów publicznego nadawcy. Teraz to się zmieniło.

Już kilka miesięcy temu wiadomo było, że zmieni się skład jurorów w „The Voice of Poland”, którymi w ostatnich edycjach byli Tomson i Baron, Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska i Lanberry. – Produkcja szykuje całkowicie nowe otwarcie, najpewniej nikt nie zachowa posady jurora. Na pewno TVP nie chce stawiać na „diwy”, jak Edyta Górniak czy Justyna Steczkowska – mówił wówczas informator „Pudelka”, dodając, że propozycję powrotu do show otrzymali Kayah i Dawid Kwiatkowski. Teraz natomiast ogłoszono, że trenerem znów zostanie Michał Szpak.

„Mamy to! Michał Szpak, który był już trenerem czterokrotnie ponownie zasiądzie w czerwonym fotelu. Jesteśmy bardzo podekscytowani” – czytamy w poście TVP na Instagramie.

Informacja podzieliła internautów. Pod publikacją pojawiło się mnóstwo mieszanych opinii, wśród których czytamy: „Brakowało Cię”, „To wracam do oglądania Voice’a”, „Najlepszy juror w tym programie! Świetna decyzja, że powraca na fotel”, ale także: „No nieee”, „Przez Szpaka nie będę oglądała” czy „Dziękuję za informację, bo jeszcze niechcący zaczęłabym oglądać, a tak wiem, że mogę spokojnie wykreślić ten program ze swojego kalendarza”.

