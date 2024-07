Tyle zysku miała TVP pod koniec rządów PiS. Na jaw wyszły rekordowe liczby

Przypomnijmy, w grudniu 2023 roku Sejm przyjął uchwałę w sprawie „przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych” i jeszcze tego samego dnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

Kolejnego dnia nowy zarząd spółki pojawił się w siedzibie TVP, aby przejąć władze nad stacją. Wówczas wstrzymane zostały transmisje kanałów TVP Info, TVP3 czy TVP World oraz działalność portalu internetowego TVP Info. Środowisko PiS krytykowało działania nowego rządu, zarzucając mu łamanie prawa, zasad demokracji i wolności słowa. Kilka dni później p.o. prezesa TVP został Maciej Łopiński.

Nowe „Wiadomości” i obietnice

21 grudnia ruszył program informacyjny „19:30”, który na TVP Polonia, TVP1 i TVP Info zastąpił flagowe „Wiadomości”. Marek Czyż, który poprowadził format, obiecywał w pierwszym odcinku, że „zamiast propagandowej zupy” chce zaproponować widzom „czystą wodę”, dlatego, że „nie niesie za sobą żadnych smaków”.

Po wielu zmianach, jakie zaszły od tamtej pory w TVP, stacja wciąż nie może odzyskać widzów – z miesiąca na miesiąc traci swoją widownię. Według danych z czerwca tego roku, Polacy najchętniej oglądają TVN24, a następnie TV Republikę, Polsat News. TVP Info zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Wspomniana TV Republika, do której odeszło większość dziennikarzy „starej” TVP notuje wzrosty typu 3100 proc.

Telewizja Polska miała prawie 300 mln zysku pod koniec rządów PiS

Teraz na jaw wyszły dane dotyczące zysku Telewizji Polskiej na koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Według danych od 1 stycznia do 26 grudnia 2023 roku, przekazanych do KRS, TVP zanotowała 298 mln zł zysku netto przy 4,42 mld zł przychodów (z 3,56 mld zł rok wcześniej). Dochody z TVP w porównaniu z 2022 rokiem, wzrosły o 24,03 proc. Ze sprzedaży reklam zanotowano 736,5 mln zł, z abonamentu 2,66 mld zł, a pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 26 proc. Wpływy netto ze sprzedaży produktów poszły w górę z 3,41 do 4,01 mld zł, a ze sprzedaży towarów i materiałów – z 40,9 do 66,3 mln zł.

TVP zanotowała 369,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej wobec 126,9 mln zł na plusie rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 298 mln zł wobec 50,7 mln zł straty rok wcześniej

