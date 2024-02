6. sezon „Sanatorium miłości” z „dużymi indywidualnościami”. Manowska: Mieliśmy trochę przejść

Poprzednie sezony „Sanatorium miłości” wzbudzały w widzach cały wachlarz emocji. Z zapartym tchem śledzili losy uczestników programu, który nie raz już udowodnił, że w miłości wiek nie ma znaczenia. Wszystkie dotychczasowe edycje hitu prowadziła Marta Manowska i tak też będzie przy okazji szóstej odsłony. W najnowszej zapowiedzi sama gospodyni popularnego programu opowiedziała o tym, jakie wyzwania przyniosła nowa odsłona.

Pierwsza zapowiedź 6. sezonu „Sanatorium miłości”

W poprzedniej edycji uczestnicy „Sanatorium miłości” – dwunastka seniorów z całej Polski, poznawali się bliżej podczas pobytu w uzdrowisku w Busku-Zdroju. Tym razem spędzą niezapomniane chwile w Krynicy-Zdrój. Marta Manowska zapowiada, że widzowie w nowej odsłonie programu zobaczą momenty, które nie zdarzyły się jeszcze w całej historii programu. Przyznała też, że w tym roku do „Sanatorium miłość” przyjechały naprawdę duże indywidualności.

– Nie było tak łatwo i nie było takie oczywiste, żeby ta grupa stała się od razu jednością. Mieliśmy trochę takich przejść, które musiały się chyba wydarzyć po to, żebyśmy stali się monolitem. Nie jedno wyzwanie czekało naszych uczestników. Było wiele scen, które wykraczały poza moje wyobrażenie tego, jak może jeszcze być w tym programie, który znam już od podszewki i który kocham bezgranicznie. I to się udało. To mnie bardzo cieszy – podkreśliła.

Manowska nie chciała opowiadać o „efektach”, a zaprosiła do oglądania 6. sezonu „Sanatorium miłości”. – Wiem, że państwo bardzo czekacie, bo dostaję bardzo dużo zapytań i wiadomości na ten temat. Krynica jest pięknym miejscem i będzie brakowało tego widoku gór w oknie o poranku, tych nocnych spacerów po górach. Będzie mi brakowało, jak zwykle, mojej rodziny, czyli ekipy – mówi w zapowiedzi prowadząca.

Kiedy rusza 6. sezon „Sanatorium miłości”?

Program „Sanatorium miłości” wraca z 6. sezonem za cztery tygodnie. Pierwszy odcinek obejrzymy już w niedzielę 10 marca. Do tej pory śledzić mogliśmy losy bohaterów o godzinie 21:15. Wszystko wskazuje na to, że godzina ta nie ulegnie zmianie.

„Sanatorium miłości”. Zasady programu

W programie, emitowanym od 2019 roku, bierze udział 12 osób – 6 kobiet i 6 mężczyzn w wieku powyżej 60 lat. Uczestnicy przez trzy tygodnie poznają się i wspólnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach w sanatorium.

Program oglądać można na VOD TVP.

