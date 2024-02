TVP World wznawia emisję. Kanał przejdzie gruntowne zmiany

W wyniku zmian w Telewizji Polskiej, które trwają od 20 grudnia zeszłego roku, przez redakcje programów – zarówno publicystycznych, jak i rozrywkowych – przeszła prawdziwa rewolucja. Wiele osób straciło pracę, inne wróciły na swoje dawne stanowiska, a niektóre kanały całkowicie zaprzestały działalności. Jedną z tych stacji jest TVP World, która już wkrótce ma jednak wznowić nadawanie w nowej odsłonie.

TVP World wraca na antenę

Kanał TVP World zadebiutował w Telewizji Polskiej w listopadzie 2021 roku. Nadawał przez dwa lata, aż do 20 grudnia 2023 roku, kiedy to minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o zatrzymaniu emisji. Wówczas w mediach społecznościowych dyrektora TVP World, Filipa Styczyńskiego, pojawiło się oświadczenie, w którym poinformował on o swoim zwolnieniu z TVP.

„Dzisiaj zwolniono mnie z obowiązków dyrektora TYP World i chciałbym wyrazić wdzięczność mojemu zespołowi. Zaczęliśmy od zera i udało nam się wbrew wszelkim przeciwnościom. Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez waszego poświęcenia. Wspólnie zbudowaliśmy zaufanie wśród naszych gości i widzów, przyciągając czołowych światowych ekspertów do częstego pojawienia się w naszych programach, niezależnie od sympatii czy politycznych skłonności” – pisał wówczas Styczyński.

20 grudnia ubiegłego roku Telewizja Polska zawiesiła również TVP3 i TVP Info. Pierwsza z tych stacji powróciła do oferty 26 grudnia ub.r., natomiast druga – 29 grudnia ub.r. Teraz "Wirtualne media" podały informację, że publiczny nadawca w najbliższym czasie wznowi również nadawanie TVP World – być może stacja powróci do oferty TVP jeszcze w tym tygodniu.

Taka decyzja zapadła w ostatnich dniach na zwołanym spotkaniu. Ogłoszono wówczas, że nowym dyrektorem TVP World został Jerzy Kamiński, wydawca kanału. Wiadomo, że mężczyzna dawniej był wydawcą „Interwencji” w Polsacie, a następnie współtworzył Superstację. Równocześnie nie ujawniono jednak, jacy prezenterzy będą się pojawiać na antenie TVP World.

