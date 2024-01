Ujawniono nazwisko kolejnej uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. „Od dawna ją prosili. Zawsze odmawiała”

Wielkimi krokami zbliża się najnowsza edycja „Tańca z gwiazdami”. Już 3 lutego widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć program na antenie w całkiem nowej odsłonie – zmieni się studio, wystrój, a nawet jury. Produkcja stopniowo budzi zainteresowanie show ujawniając kolejnych uczestników. Najnowsze nazwisko to duże zaskoczenie.

Uczestnicy „Tańca z gwiazdami” 2024

W najbliższej edycji zmagania uczestników oceniać będą Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wolny, a także Iwona Pavlović, która jako jedyna zachowała stanowisko spośród poprzedniego składu jury. Tancerka w najnowszym wywiadzie zdradziła, co myśli o nowych współpracownikach, a także na co będzie zwracać uwagę u uczestników – a ci wydaje się, że nie będą mieli łatwo.

Wiadomo już, że w tym roku na parkiecie zmierzą się Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Baleja. Polsat ogłosił właśnie nazwisko kolejnej gwiazdy, którą widzowie mogą znać z uwielbianego serialu „Przyjaciółki”. Otóż okazało się, że następną uczestniczką nowej edycji jest Anita Sokołowska.

– Anitę od dawna prosili, by wystąpiła w programie. Zawsze odmawiała. Ale po tym co się stało, jak umarła w „Przyjaciółkach”, produkcja na nią mocno naciskała, by się zgodziła. Tyle ludzi było smutnych, że dla nich zgodziła się na udział w programie. Poczuła popularność i to ja zachęciło – zdradził informator „Plotka”.

Widzowie mogą kojarzyć Anitę Sokołowską nie tylko z „Przyjaciółek”, ale również z roli doktor Leny w serialu „Na dobre i na złe” oraz filmów „Testosteron”, „Furioza”, „Jak poślubić milionera” czy „Fałszerze. Powrót Sfory”. Ona sama jest pozytywnie nastawiona do nadchodzącej rywalizacji. „Marzyłam o tym, by nauczyć się tańczyć tango. Mam nadzieję, że to się spełni w «Tańcu z Gwiazdami». Trzymajcie kciuki i wysyłajcie dobrą energię!” – wyznała na Instagramie.

