Wiemy, kto może poprowadzić „Dzień Dobry TVN”. Znane są nazwiska kandydatów

Od kilku tygodni trwają castingi na nową parę prowadzących śniadaniówki TVN. Choć media podawały, że w porannym programie może zagościć Hubert Urbański, teraz okazuje się, że nic bardziej mylnego. Dziennikarz podobno zrezygnował z oferty pracy w „Dzień Dobry TVN”, a zamiast niego na ekranie mają pojawić się inne nazwiska.

Hubert Urbański nie dołączy do „Dzień Dobry TVN”?

W ostatnich miesiącach „Dzień Dobry TVN” w walce o oglądalność wprowadza znaczne zmiany. Kilka miesięcy temu z programem pożegnało się aż sześć osób: Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Sołtysik, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme oraz Filip Chajzer. W międzyczasie wyremontowano także studio śniadaniówki oraz przesunięto godzinę emisji. Władze stacji ogłosiły również, że obecny skład prowadzących powiększy się o nowe osoby.

Obecnie podczas poranków widzom towarzyszą trzy duety – Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Pod koniec października tego roku dyrektorka TVN Lidia Kazen potwierdziła z kolei, że w zdjęciach próbnych brał udział znany z „Milionerów” Hubert Urbański. Niestety, podobno ostatecznie nie dołączy on do grona prowadzących „Dzień Dobry TVN”.

– Hubert Urbański zrezygnował z prowadzenia „Dzień Dobry TVN”, i to tuż przed startem programu. Miał prowadzić poranne pasmo razem z Dagmarą Kaczmarek-Szałkow z TVN24. I nagle zrezygnował. Uznał, że program na żywo jest jednak nie dla niego, chyba obawiał się, że sobie nie poradzi – wyznał anonimowo jeden z pracowników TVN-u w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.

instagram

Nowi prowadzący „Dzień Dobry TVN”

Produkcja zastanawiała się, co zrobić w takiej sytuacji. Podobno Dagmara Kaczmarek-Szałkow świetnie wypadła na próbach kamerowych, gdyż ma doświadczenie w prowadzeniu programów na żywo i z tego powodu postanowiono z niej nie rezygnować. TVN wytypował za to kilka innych nazwisk i testuje między nimi różne konfiguracje, by „znaleźć jak najlepszą chemię”.

Nieoficjalnie wiadomo, że w castingach biorą udział Piotr Kędzierski (który prowadzi z Kubą Wojewódzkim podcast w Onecie, a wcześniej „Onet Rano”), były redaktor naczelny magazynu „K Mag” Mikołaj Komar oraz prowadząca „Show Biz Info” w „Dzień Dobry TVN” Sandra Hajduk.

– Na razie wszyscy czworo wypadają dobrze, na luzie, bez spięcia i przede wszystkim naturalnie. Jest szansa, że będą nowymi gospodarzami porannego pasma – podobno podsumował menadżer związany z TVN Warner Bros. Discovery.

instagraminstagraminstagraminstagramCzytaj też:

Prokop skomentował sukces Hołowni. „Dostałem propozycję pracy od Szymona”Czytaj też:

Marcin Prokop zarabia krocie. Nie tylko w telewizji