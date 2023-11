Marcin Prokop zarabia krocie. Nie tylko w telewizji

Osoby medialne rzadko mówią o swoich zarobkach, jednak raz na jakiś czas media docierają do informacji, ile zarabiają gwiazdy. Teraz na jaw wyszły zarobki Marcina Prokopa.

Marcin Prokop zarabia krocie

Marcin Prokop od lat związany jest z telewizją. Dziennikarz nie tylko ma na swoim koncie prowadzenie śniadaniówek w dwóch konkurencyjnych stacjach, ale od 2008 roku jest związany z formatem „Mam Talent!”. Przez te wszystkie lata Prokop prowadził program. Najpierw jego scenicznym partnerem był Szymon Hołownia, a później Michał Kempa.

Niedawno o współpracy z obecnym politykiem prezenter wspomniał podczas wywiadu. – Patrząc na niego teraz, jak występuje jako polityk, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był… Przepraszam, Szymon, kocham Cię, ale byłeś drewnem no, byłeś Pinokiem telewizyjnym. A teraz jako człowiek, który się nieprawdopodobnie szybko uczy, jest przeinteligentny i bardzo bystry, od pierwszej edycji obserwował, jak to się robi, z jakich to jest śrubek poskładane – wyznał w programie „W trójkącie”.

Kto zastąpi Marcina Prokopa w „Mam Talent!”?

W edycji, którą już niedługo będziemy mogli oglądać na antenie TVN, Marcin Prokop zajmie fotel jurora. Obok niego oceniać uczestników będą dwie. Agnieszka Chylińska, która pełni tę rolę od początku polskiej edycji oraz Julia Wieniawa, debiutująca jurorka. Natomiast już teraz wiadomo, że show będą prowadzić Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski.

Wiemy, ile zarabia Marcin Prokop

Teraz serwis Plotek dotarł do informacji, ile za jeden odcinek „Mam Talent!” może zarabiać Marcin Prokop. Kwota zwala z nóg i waha się między 30 a 50 tysięcy złotych. Dodatkowo Prokop w duecie z Dorotą Wellman cały czas jest prowadzącym „Dzień Dobry TVN”. Poza nimi w śniadaniówce cały czas możemy oglądać inne pary: Paulinę Krupińską-Karpiel i Damiana Michałowskiego oraz Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego.

Media twierdzą, że najpopularniejsi z prezenterów za jedno wydanie mogą otrzymywać nawet 50 tysięcy złotych. Dziennikarz spełnia się także w roli konferansjera, a za jeden wieczór inkasuje 15 tysięcy złotych. To jednak nie koniec. Tak popularny prezenter za jedną reklamę może zarobić nawet kilkaset tysięcy złotych.

Czytaj też:

Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski poprowadzą „Mam Talent!”. Rusza nowa edycjaCzytaj też:

Ewa Drzyzga zalała się łzami w „Dzień Dobry TVN”