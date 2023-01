„Dług” i „Labirynt” w telewizji. Co jeszcze warto obejrzeć?

„Olimp w ogniu” – TVN 20.00



Biały Dom zostaje zajęty przez terrorystów. Były agent Secret Service, Mike Banning, dostaje się do budynku i próbuje uwolnić przetrzymywanego prezydenta USA.



„Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj” – Polsat 20.00



Dwóch płatnych morderców zostaje odesłanych po nieudanej akcji do Belgii. Wraz z rozwojem wydarzeń bohaterowie przekonają się, że nie trafili tam przez przypadek.



„Labirynt” - TVP2 21.05



Sześcioletnia córka Kellera Dovera i jej koleżanka zostają uprowadzone. Zirytowany bezradnością policji ojciec bierze sprawy w swoje ręce.



1863 – Ku Wolności. Koncert inaugurujący obchody 160. rocznicy powstania styczniowego – TVP1 22.20



W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy.



„Dług” – TVN 22.35



Dwaj przyjaciele chcą założyć własny interes, ale nie mogą zdobyć pieniędzy. Wkrótce staną się ofiarami szantażysty, który zażąda od nich spłaty wyimaginowanego długu.



„Kołysanka” TVP2 23.50



Do małej wsi na Mazurach wprowadza się rodzina Makarewiczów. Wraz z ich przybyciem w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają ginąć ludzie.Czytaj też:

