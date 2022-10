„M jak miłość”. Magda wpada na Julię i chce rozwodu

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w najnowszym odcinku?

Magda nadal nie umie wybaczyć zdrady ani mężowi, ani kolegom z kancelarii i wyznaje Kindze, że chce rozwodu. Gdy zagląda do biura spotyka Julię i jest bliska załamania. Maciek wciąż stoi po jej stronie i postanawia w końcu zamieszkać z matką w Grabinie. W końcu Budzyńska oznajmia mężowi, że nie wie, czy wciąż jeszcze go kocha.

Z kolei Marszałek, gdy tylko dowiaduje się o zdradzie zięcia, od razu wybucha wściekłością. Werner odkrywa, że w budynku, do którego przeniosła się kancelaria, pracują także Julia z Sylwią. Adam poza tym cały czas próbuje zbliżyć się do Weroniki – co wyraźnie niepokoi Kamila – a gdy matka Poli wspomina, że ma długi, proponuje jej pożyczkę. Tymczasem Lenka zdaje egzamin ósmoklasisty, dopingowana przez całą rodzinę Zduńskich.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Czytaj też:

Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Szulcowie milionerami – jak zareaguje rodzina i znajomi?