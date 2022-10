„Taniec z Gwiazdami”. Zaskakujący werdykt. Kto odpadł?

W ostatnim odcinku „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” uczestnicy stanęli przed wyjątkowym zadaniem. Pierwszy taniec wybrali dla nich jurorzy, a dodatkowo pojawili się na sali treningowej, a kolejny widzowie. Nie zabrakło jednak zaskakującej decyzji widzów.

„Taniec z Gwiazdami”. Wyjątkowy odcinek

Na początku taniec dla każdej pary wybrał jeden z jurorów, o drugim natomiast decydowali widzowie. Najciekawszym elementem było jednak prywatne spotkanie z jurorami. Każda z czterech par otrzymała szansę na wyjątkowe wskazówki od jednego z jurorów. Iwona Krawczyńska i Robert Rowiński zatańczyli fokstrota, którego wybrała dla nich Iwona Pavlović. Otrzymali 39 punktów. Następnie widzowie zdecydowali, że zatańczą pasodoble. Zdobyli za nie maksymalną ilość punktów.

Kolejni na parkiecie pojawili się Wiesław Nowobilski i Janja Lesar. Im wskazówek użyczył Andrzej Grabowski. Para zatańczyła jive'a i zdobyła 30 punktów. Później zgodnie z prośbą widzów wykonali walca angielskiego, za którego otrzymali 35 punktów. Swoimi umiejętnościami pochwalili się także Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Jednopłciowa para wykonała cha-chę. Podczas treningów wspierał ich Michał Malitowski, otrzymali 36 punktów. W drugiej rundzie mężczyźni otrzymali aż cztery 10-tki. Na parkiecie szyku zadała również Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Na początku zatańczyli walca angielskiego, przy którym pomógł im Andrzej Piaseczny. Podczas występu piosenkarz nawet zatańczył z celebrytką. Mimo że nie wyszło mu to najlepiej, to para została wysoko oceniona, na 36 punktów. Piaskowi nie brakowało dystansu do siebie. Później mogliśmy ich zobaczyć w salsie. Chwilę wcześniej Julia Wieniawa na specjalnym nagraniu dodała otuchy koleżance po fachu. Janoszek i Maserak zostali ocenieni na 40 punktów.

„Taniec z Gwiazdami”. Kto odpadł?

„Taniec z Gwiazdami” bez wątpienia budzi coraz większe emocje, a coraz nawet wyjątkowo uzdolnieni uczestnicy muszą pożegnać się z programem. W ostatnim odcinku z show odpadła Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Obecnie o Kryształową Kulę walczy tylko trzy pary. Do półfinału przeszli: Iwona Krawczyńska i Robert Rowiński, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar oraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk.

