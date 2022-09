„Nasz nowy dom”. W pięć dni obora zmieniła się w dom. Zobaczcie zdjęcia „przed i po”

Pani Magda ma dwójkę dzieci – Nikolę i Krzysia. Potrzebowała wsparcia Katarzyny Dowbor i ekipy programu „Nasz nowy dom”, ponieważ jej życie niespodziewanie się zmieniło. Była zmuszona zostawić ojca dzieci, alkoholika, ponieważ nie chciała, by jej dzieci wychowywały się w domu, w którym ciągle panują awantury, a te urządzał jej były partner.

„Nasz nowy dom”. Dowbor pomogła rodzinie ze wsi Druchlin

Wraz z dziećmi pani Magda uciekła do swojego rodzinnego domu we wsi Drochlin na Śląsku. Tam, aż do czasu pomocy ze strony ekipy programu Polsatu, mieszkali w siedem osób w jednym pokoju i kuchni. Ojciec kobiety podarował jej jednak przylegające do budynku mieszkalnego pomieszczenie gospodarcze, gdzie ona sama rozpoczęła remont. Szybko skończyły się jednak jej oszczędności, a na domiar złego straciła pracę, która dawała jej dochód. W budynku wciąż nie było podłóg, mebli, kuchni ani łazienki.

W ciągu pięciu dni jednak ekipa show zupełnie odmieniła budynek, który był niegdyś oborą. Efekty tej metamorfozy zobaczyć możecie w naszej galerii.

