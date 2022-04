Katarzyna Cichopek zabiera głos ws. doniesień o zakończeniu współpracy z TVP

Mimo że Katarzyna Cihopek i Marcin Hakiel wydali oświadczenie o rozstaniu na początku marca, to ich relacja wciąż budzi emocje. Kiedy tancerz w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską w programie „Miasto kobiet” zasugerował, że to on został zdradzony, internauci tym bardziej zaczęli podejrzewać aktorkę o romans z Maciejem Kurzajewskim, z którym prowadzi pogram „Pytanie na Śniadanie”. Hakiel podczas wywiadu wyznał, że od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił. – Mam takie poczucie, że 16 lat z haczykiem byliśmy bardzo zgraną parą. W niejednym wywiadzie powiedzieliśmy, że my zawsze staramy się coś naprawić, zanim wyrzucimy. Myślę, że do końca chciałem to naprawić. Ale przyszedł taki moment, kiedy zrozumiałem, że ten okręt, z którym spędziłem 17 lat, on już od dłuższego czasu płynął pod inną banderą – opisał całą sytuację tancerz.

Katarzyna Cichopek zabiera głos

Następnie media obiegła wieść, że ktoś nagrał rozmowy telefoniczne Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a potem dostarczył je do kilku redakcji. Chociaż nie wiadomo co się w nich znalazło, to sprawę do organów ścigania zgłosił Kurzajewski. W tym czasie zaczęły pojawiać się plotki, że prezenterzy mogą stracić pracę. Głos w tej sprawie zabrała ekipa „Pytania na Śniadanie”. Na ten temat wypowiedziała się dziennikarka Anna Lewandowska, zapewniając, że żadne z nich nie pożegna się z funkcją prowadzącego. Teraz do sprawy odniosła się Katarzyna Cichopek. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie z Tomaszem Wolnym i Mateuszem Szymkowiakiem. Na zdjęciu widzimy uśmiechniętych prezenterów, którzy spotkali się na Festiwalu Zawodów w Krakowie. Aktorka zdecydowała się wymowny wpis. „Drodzy, w związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami pragnę zapewnić, że moja współpraca z TVP i Impresariatem układa się bardzo dobrze. I mam nadzieję, że dzięki doświadczeniu, które zdobywam przy realizacji projektów w TVP, nadal będzie się rozwijać” – napisała. Napomknęła też o wydarzeniu, z którego pochodzi zdjęcie.

