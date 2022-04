Rozmowy Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Głos zabiera... detektyw Rutkowski

Krzysztof Rutkowski to detektyw, któremu nic nie umknie. Mężczyzna znany jest z angażowania w głośne i medialne skandale, które mają drugie dno. Tym razem pochylił się nad sprawą termicznych nagrań rozmów Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Od kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili swoje rozstanie, w sieci pojawiają się ciągle nowe doniesienia o powodach tej decyzji. Mimo że oboje zapewniali o niekomentowaniu sprawy, to tancerz nie wytrzymał zbyt długo. W ubiegłą niedzielę pojawił się w programie „Miasto kobiet”, gdzie szczerze opowiedział o relacjach z byłą partnerką. Hakiel przyznał, że po wszystkim zdecydował się na terapię. Zaznaczył, że nie chce „prać brudów”, jednak od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił.

Rutkowski ocenia nagrania rozmów Cichopek i Kurzajewskiego

To jednak nie koniec medialnych doniesień na temat sytuacji małżeństwa. Do mediów miała trafić prywatna rozmowa prezenterów śniadaniówki – Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Chociaż żaden z portali nie opublikował treści dialogu, to dziennikarz zdecydował się odnieść do sprawy. W rozmowie z „Faktem” wyznał, że sprawa została już skierowana do organów ścigania.

Teraz sprawą tajemniczych rozmów zajął się Krzysztof Rutkowski. Mężczyzna ocenił je i przeanalizował nagranie dla „Faktu”. – Na pewno jest wykonane w samochodzie mężczyzny. Nagrywa prawdopodobnie osoba, która prowadzi ten samochód. Inna możliwość: w samochodzie mężczyzny jest umieszczone urządzenie podsłuchowe, możliwe, że w zagłówku lub lampce, co jest możliwe, jeśli ta rozmowa uderza także w interes tego mężczyzny – powiedział Rutkowski. Podkreślił też, że nagrania są nielegalne, ale zaproponował też swoją pomoc. – Jeśli będą chcieli zweryfikować, kto jest sprawca tych nagrań, Biuro Rutkowski zaprasza – dodał.

