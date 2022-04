„Nasz Nowy Dom”. Zapowiedź nowego odcinka ściska za serce. Ekipa pomoże rodzinie z Warszawy

Ekipa programu „Nasz Nowy Dom” zajmie się rodziną z Warszawy – panią Cecylią i jej prawnuczką 11-letnią Emilką. Matka dziewczynki zostawiła ją, wyprowadzając się do innego miasta. Ojciec, z którym Emilka miała świetny kontakt, zmarł. Emilce została tylko prababci, która jest równocześnie jej zastępczą rodziną.

Obie panie zajmują mieszkanie socjalne na czwartym piętrze bez windy. Pani Cecylia jest po dwóch zawałach i pokonywanie schodów stanowi poważne zagrożenie dla jej zdrowia i życia.

Tymczasem Emilka odziedziczyła po tacie niewielkie mieszkanie w bloku na parterze. Choć na razie nie nadaje się ono do zamieszkania, pani Cecylia zmuszona jest utrzymywać oba lokale, co rujnuje budżet rodziny. Marzą, by wprowadzić się do małego, liczącego 27 metrów kwadratowych, tańszego lokum, ale na razie nie ma na to szans. W dodatku rodzina zastępcza, jaką stanowi prababcia, musi zapewnić dziecku odpowiednie warunki do życia i nauki pod rygorem odebrania dziecka.

Zobaczcie zapowiedź nowego odcinka „Nasz Nowy Dom” i oglądajcie go już dziś na antenie telewizji Polsat o godz. 20:05.

