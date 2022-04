Co nowego w kinach? Co warto obejrzeć? Te filmy są obecnie najlepiej oceniane

W piątek 29 kwietnia w kinach pojawią się cztery nowe filmy – „X”, „Nawet myszy idą do nieba”, „Lucyfer” i „Rodzinna zamiana ciał”. Polscy widzowie chętnie oceniają na Filmwebie świeże produkcje, dzięki czemu możemy też sprawdzić, które z nich – wciąż grane na dużych ekranach w całej Polsce – najbardziej przypadły im do gustu. Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje obecnie „Wszystko wszędzie naraz” z oceną 7,8/10. Na kolejnym jest „Northman” (7,3/10), a podium zamyka „Nieznośny ciężar wielkiego talentu” (6,7/10).

Oto rozpiska wszystkich filmów, które zobaczyć możemy w ten weekend w kinach w Polsce.

„X” - horror, reż. Ti West



Grupa początkujących filmowców udaje się do domu na odludziu w Teksasie, by nakręcić tam swój sekretny film. Starsi, ekscentryczni gospodarze, którzy wynajmują im posiadłość, szybko zaczynają się interesować swoimi gośćmi i wkrótce ich podejrzana ciekawość przybiera drastyczny obrót.



„Nawet myszy idą do nieba” – animacja, reż. Jan Bubenicek, Denisa Grimmova



Mała Czmyszka usilnie stara się udowodnić wszystkim swoją odwagę. Aby tego dokonać, zaryzykuje nawet spotkanie z drapieżnikiem! Jej śmiała próba kończy się jednak w zupełnie niespodziewany sposób. Myszka trafia do niezwykłej krainy, gdzie na swojej drodze spotyka bojaźliwego liska Rudeusza. Czy tak różni bohaterowie będą w stanie się dogadać? W nowym miejscu bardzo łatwo wpaść w opały! Mimo początkowej niechęci postanawiają wspólnie odkryć tajemnice niezbadanych i zaskakujących zaświatów. Czy sprostają nowym wyzwaniom i niecodziennej przygodzie?



„Lucyfer” – horror, reż. Peter Brunner



Johannes mieszka na pustkowiu w niewielkiej, alpejskiej chacie razem ze swoim orłem i pobożną matką. W odizolowanym świecie życiem codziennym rządzi natura, modlitwa i rytuały. Matka całkowicie zawładnęła Johannesem, który definiuje świat jako składający się z sił zła i sił Boga. A co się stanie jeśli nagle fanatyzm zderzy się z wolnością? Do czego zdolni są ludzie? Jak rodzi się zło?



„Rodzinna zamiana ciał” – komedia, reż. Jean-Patrick Benes



Pewnego ranka rodzina Morelów z przerażeniem odkrywa, że ich ciała i dusze uległy kompletnemu przemieszaniu. Sześcioletnia córeczka jest teraz w ciele ojca. Który jest teraz w ciele nastoletniego syna. Który jest teraz w ciele starszej siostry. Która jest teraz w ciele swojej matki… Która jest teraz w ciele sześcioletniej Chachy. Rozumiecie coś z tego? Spokojnie – oni też nie – ani trochę! Ale prawdziwe kłopoty dopiero przed Morelami. Bo z pracy wydzwania wredny szef, w szkole zapowiedzieli klasówkę, a do drzwi dobija się właśnie napalona sympatia z liceum. I jak tu teraz żyć i do reszty nie zwariować?



„Wiking” – dramat, reż. Robert Eggers



Islandia, X wiek. Książę Wikingów szuka zemsty na mordercach ojca.



„Nieznośny ciężar wielkiego talentu” – komedia, reż. Tom Gormican



Potrzebujący zastrzyku gotówki hollywoodzki gwiazdor Nicolas Cage przyjmuje zaproszenie do posiadłości tajemniczego milionera, nie podejrzewając, że staje się uczestnikiem bardzo niebezpiecznej gry.



„Memoria” – dramat, reż. Apichatpong Weerasethakul



Jessica jedzie do Bogoty by odwiedzić swoją siostrę. Na miejscu zaczyna prześladować ją metaliczny huk – jakby z wnętrza ziemi, który zaskakuje w najmniej spodziewanych momentach jej podróży po Kolumbii.



„Szalony świat Louisa Waina”, biograficzny/komedia obyczajowa, reż. Will Sharpe



Louis Wain żył na przełomie XIX i XX wieku. Malował nacechowane ludzkimi przywarami koty, dzięki czemu zyskały one sympatię Brytyjczyków.



„Sonic 2: Szybki jak błyskawica” – animacja, reż. Jeff Fowler



Sonic to tak naprawdę niebieska kulka superenergii. Jego moc przyciąga złoczyńców, dlatego Sonic musiał uciec ze swej planety, w czym pomogły mu magiczne złote pierścienie. Znalazł się na zupełnie nowej planecie – Ziemi. Jeż i jego najlepszy przyjaciel Tom (James Marsden) łączą siły, aby powstrzymać geniusza zła – doktora Robotnika (Jim Carrey) przed planem przejęcia władzy nad światem.



„W świetle dnia” – dramat wojenny, reż. Denes Nagy



Rok 1943, piekło II wojny światowej. Po klęsce nad Donem sto tysięcy węgierskich żołnierzy, jako sojuszników hitlerowskich Niemiec, zostaje wysłanych na rozległe tereny sowieckiego imperium, by zaprowadzić ład na okupowanych terenach i stłumić opór ze strony partyzantów zgodnie z bezlitosną taktyką „zwalczania bandytyzmu” (Bandenbekämpfung).

Wśród nich jest kapral Istvan Semetka (w tej roli naturszczyk Ferenc Szabó), którego oddział przemierza surowe, nieprzyjazne tereny, by dotrzeć do małej wioski i tam rozbić obóz. Względny spokój zburzony zostaje na skutek zasadzki, w jaką wpadają żołnierze. W jej wyniku śmierć ponosi dowódca kompanii. To wydarzenie odciśnie piętno na bohaterze i zrzuci na niego ciężar odpowiedzialności za towarzyszy broni, ale będzie miało też poważne reperkusje dla mieszkańców wsi. Zwłaszcza gdy na miejsce dotrą posiłki, mające wesprzeć zaatakowany oddział.



„Gdzie jest Anne Frank” – animacja/wojenny, reż. Ari Folman



Kitty, zmyślona przyjaciółka Anne Frank, budzi się w niedalekiej przyszłości w jej domu. Ponieważ jest przekonana, że Anne żyje we współczesnym świecie, postanawia ją odnaleźć.



„Morze północne w ogniu” – katastroficzny, reż. John Adnreas Andersen



Na Morzu Norweskim wybucha platforma wiertnicza. Naukowcy próbują dojść do przyczyn tego zjawiska, gdy zdają sobie sprawę, że jest to początek czegoś znacznie poważniejszego.



„Bigger than us” – dokumentalny, reż. Flore Vasseur



Mają między 18 a 25 lat, zmieniali ustawodawstwo, budowali szkoły, mobilizowali tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci. Na całym świecie młodzi ludzie mają odwagę, żeby marzyć, eksperymentować i robić w życiu ważne rzeczy, podczas gdy wszyscy inni oraz wszystkie instytucje zawiodły. Co jeśli to oni najlepiej wszystko rozumieją? POSŁUCHAJCIE MŁODYCH!



„Ratunku, zmniejszyłem przyjaciół” – familijny, reż. Granz Henman



Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.



„Wszystko, wszędzie, naraz” – Sci-Fi, reż. Dan Kwan/Daniel Scheinert



Borykająca się z trudami codzienności kobieta w średnim wieku zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty.



„Dystopia” – akcja/Sci-Fi, reż. Alessandro Celli



Postapokaliptyczna wizja świata niedalekiej przyszłości. Bogaci mieszkają w zamkniętych dzielnicach, biedni walczą o przetrwanie w slumsach rządzonych przez rywalizujące ze sobą gangi.

W tym zapomnianym przez Boga, brutalnym świecie, dwóch 13-latków próbuje przetrwać. Ich jedyna szansa to zostać członkami gangu rządzonego przez bezwzględnego socjopatę Hotheada.Czytaj też:

