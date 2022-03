„Nasz nowy dom”. Dziś premierowy odcinek 18. sezonu. Komu pomoże ekipa Dowbor?

Od prawie 9 lat ekipa fachowców pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor przeprowadza remonty domów i mieszkań. Do tej pory pomogli ponad 250 rodzinom.

Kto w premierowym odcinku 18. sezonu programu „Nasz nowy dom”?

W pierwszym odcinku nowego sezonu ekipa „Naszego Nowego Domu” odwiedzi Tychy. W spokojnej tyskiej dzielnicy pod lasem, w części starego ceglanego domu mieszkają pani Lidia i jej wnuczka, trzynastoletnia Kornelia. – Wnuczka to najcenniejsze co mam w życiu – mówi wzruszona babcia.

Rodzice Kornelii nadużywali alkoholu. Po tym, jak dziewczynka została im odebrana i umieszczona w rodzinie zastępczej, dziadkowie wywalczyli prawo do opieki nad wnuczką. Kilka lat temu mąż pani Lidii zmarł i teraz ona sama wychowuje dziewczynkę. Kornelia jest cicha i skryta, mało mówi o sobie. Warunki życia kobiet są ciężkie. Dom wymaga remontu od dawna, pani Lidia sama naprawia podłogi, sufity, uszczelnia rozpadające się okna. Babcia z wnuczką mieszkają w jednym pokoju, nie ma mowy o prywatności i dobrych warunkach do nauki. Wszystko zmienia się, gdy do domu pani Lidii zagląda nowa sąsiadka, pani Marta, która zgłosiła je do „Naszego Nowego Domu".

– Panią Lidzię poznałam, kiedy kupowaliśmy tutaj działkę. Nasza pomoc sąsiedzka polega na tym, że przyjdziemy od czasu do czasu np. skosimy trawę, zrobimy jakieś zakupy. Najbardziej poruszyło mnie to, że nikt się nimi nie opiekuje. Kiedy zobaczyłam, w jakich warunkach żyje razem z Kornelię, postanowiłam zgłosić je do programu – mówi pani Marta.

Pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor remont zrealizuje ekipa Przemka Oślaka, a projektem zajmie się Maciej Pertkiewicz.

„Nasz nowy dom” – kiedy oglądać?

Nowy odcinek „Naszego Nowego Domu” już dziś, 3 marca, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

