13 tytułów, które musicie zobaczyć we wrześniu. Na jednej platformie

Choć Disney+ nie jest platformą, która co miesiąc dodaje do swojej biblioteki dziesiątki nowych tytułów, to we wrześniu ma dla swoich widzów imponujące propozycje. Wraca uwielbiany duet – tym razem w filmie, pojawi się kontynuacja bajki, którą kochają widzowie i którą niedawno jeszcze oglądać mogliśmy tylko w kinach. Subskrybentów ucieszy też z pewnością nowy rozdział jednego z najbardziej popularnych teraz reality show o mormońskich żonach oraz nowy format, przygotowany przez jedną z Kardashianek. Poza tym wpadnie kilka hitów filmowych prosto z kin i nowiutkie seriale. Sprawdźcie pełną rozpiskę i zapiszcie na liście „do obejrzenia” te tytuły, których nie chcecie przegapić.

13 nowych tytułów we wrześniu, które trzeba zobaczyć. Pełna rozpiska

„Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu”



Po upadku mrocznego Imperium imperialni oficerowie są rozproszeni po całej galaktyce. By utrzymać zdobycze Rebelii, raczkująca Nowa Republika pozyskuje pomoc legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Dina Djarina (Pedro Pascal) i jego młodego ucznia Grogu. W filmie „Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu” występuje też Sigourney Weaver, a głosów użyczają Martin Scorsese i Jeremy Allen White. Wyreżyserował go Jon Favreau, scenariusz napisali Jon Favreau, Dave Filoni i Noah Kloor. Zawarte efekty świetlne mogą mieć wpływ na widzów wrażliwych na światło.

Premiera: 2 września



„Toy Story 5”



Tym razem tradycyjne zabawki zderzą się z nowoczesną technologią. Role Chudego, Buzza Astrala, Jessie i reszty paczki staną pod znakiem zapytania, gdy na horyzoncie pojawi się nowy tablet, Lilypad, która ma własne, wywrotowe zdanie na to, co jest najlepsze dla ich Bonnie. Czy zwykła zabawa już na zawsze ulegnie zmianie?

Premiera: 23 września



„Chad Powers”, 2. sezon



Chad Powers to supergwiazda na boisku. Poza nim jego dziwne zachowanie budzi podejrzenia szczególnie u trenera Hudsona i Gerry'ego. Prawdę zna tylko Ricky. Jeśli Russ i Danny chcą, by Chad przetrwał sezon i poprowadził Sumy do play-offów futbolu akademickiego, to właśnie ona jest ich jedyną nadzieją.

Premiera: 3 września



„Krwawe miasto”



Berlin — miasto-państwo na krawędzi. W świecie zniszczonym przez zmiany klimatyczne rządzi przestępczość. Podczas gdy nieliczni uprzywilejowani żyją pod Kopułą z pełną kontrolą klimatu, reszta miasta musi zmagać się z korupcją i przemocą. Siostry Bea i Phoebe zostały rozdzielone w dzieciństwie. Bea, przewlekle chora, dorasta pod kloszem u boku przybranej matki, podczas gdy Phoebe walczy o przetrwanie na ulicach Berlina. Gdy ich drogi przecinają się ponownie w przededniu przełomowych wyborów, obie odkrywają przerażającą prawdę: wampiry kontrolują zorganizowaną przestępczość w mieście i są zdeterminowane, by przejąć w nim również władzę polityczną. Krew stała się prawdziwą walutą miasta. Rozdarte pomiędzy rywalizującymi siłami, Bea i Phoebe muszą zmierzyć się z kluczową kwestią: kto stanowi większe zagrożenie — ludzie czy wampiry?

Premiera: 16 września



„Minimum bezpieczeństwa”



Corinne Maillard, idealistyczna kierowniczka oddziału penitencjarnego Chénoise, głęboko wierzy w resocjalizację. Jej przekonania zostają wystawione na ciężką próbę przez krzak marihuany rosnący w więziennym ogródku, gwiazdę TikToka, którą za wszelką cenę chce sprowadzić na dobrą drogę, oraz Stéphanie, impulsywną nową strażniczkę. Gdy wszystko zaczyna się sypać, Corinne postanawia złożyć rezygnację... dopóki do zakładu nie trafia nowy więzień: jej własny syn.

Premiera: 16 września



„The Girls: Projekt Khloe Kardashian”



Poznaj kulisy życia najbliższych przyjaciółek Khloé Kardashian, które próbują pogodzić macierzyństwo, małżeństwo, randki i karierę z życiem w blasku fleszy.

Premiera: 9 września



„Made in Korea”, 2. sezon



Kobieta z małego miasteczka w Tamil Nadu przeprowadza się do Korei Południowej, o czym zawsze marzyła, ale z trudem odnajduje się w obcym kraju.

Premiera: 9 września



„Obłęd”



Policjantka tropi seryjnego mordercę odpowiedzialnego za śmierć jej męża.

Premiera: 9 września



„Sekrety mormońskich żon”, 5. sezon



Skandaliczny świat grupy wpływowych mormońskich mam imploduje, gdy zostają złapane pośrodku swingerskiego skandalu seksualnego, który trafia na pierwsze strony międzynarodowej prasy. Ich siostrzana wspólnota jest wstrząśnięta do głębi. Wiara, przyjaźń i reputacja są zagrożone. Czy #MomTok będzie w stanie przetrwać i nadal walczyć o swoje zasady, czy też ta grupa wypadnie z łask?

Premiera: 10 września



„Amerykański tata”, 21. sezon



Stan Smith jest agentem CIA, a także głową rodziny, która codziennie przeżywa niesamowite przygody, często wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne USA.

Premiera: 16 września



„Tajemnicze słonie Angoli”



Reżyser Werner Herzog i dr Steve Boyes badają wyżyny Angoli, by odnaleźć legendarne „słonie-duchy”, których nie widział dotąd żaden człowiek.

Premiera: 25 września



„Jachty marzeń: Monako”



Kamera śledzi losy aspirujących profesjonalistów z branży jachtowej, którzy rywalizują ze sobą o prestiżowe stanowisko w jednym z czołowych zespołów brokerskich w Monako.

Premiera: 30 września



„Rekrut”, 7. sezon

Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.



Premiera: 30 września Czytaj też:

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