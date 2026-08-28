Od dziś na Netflix 4 perełki. Ale to ten nowy thriller z De Niro rozbije bank!

W ostatni weekend sierpnia będzie co oglądać. Poza nowościami ostatnich dni, od dziś na Netflix do obejrzenia aż cztery premierowe tytuły, które wypisaliśmy dla was na naszej liście. Zaczynamy od kryminału psychologicznego o cierpiącej na amnezję kobiecie, która wraca do swojej pozornie idealnej przeszłości, przechodzimy do kolejnego sezonu popularnego serialu kryminalnego i lądujemy w historii w reżyserii Jamesa Ashcrofta z Robertem De Niro i gwiazdorem „Rozdzielenia” Adamem Scottem w głównych rolach. Ponadto w bibliotece serwisu wylądowało dziś też coś dla fanów hiszpańskojęzycznych produkcji. Oto szczegóły!

4 mocne nowości od dziś na Netflix. Włączcie, nie pożałujecie

„Tajemnicza kobieta”



Louise Andersen wiedzie spokojne życie na norweskiej wyspie Hidra wraz ze swoim partnerem Joachimem, z którym prowadzi niewielką kawiarnię. Pewnego letniego dnia ich spokój zostaje zburzony, gdy nieznajomy twierdzi, że Louise to tak naprawdę Helene Söderberg – kobieta, która zaginęła w Danii trzy lata wcześniej. Wkrótce Louise odkrywa, że nie tylko ma męża, ale jest także matką kilkuletniego chłopca. Chcąc poznać prawdę o swojej przeszłości, opuszcza Joachima i dotychczasowe życie, aby odnaleźć swoją rodzinę i dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się w noc jej zaginięcia. Im bliżej poznaje Helene, tym bardziej szokujące sekrety wychodzą na jaw. Odkryta prawda całkowicie odmienia jej życie i wywraca jej świat do góry nogami.



„Szeptacz”



Filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów „New York Timesa”. Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy znanego jako „Szeptacz”.



„Cmentarzysko”, 3. sezon



Gdy niepokojąca nowa sprawa ponownie jednoczy rozwiązaną ekipę Cmentarzysko, niespodziewany powrót Önem do służby sprawia, że śledztwo staje się dla zespołu osobiste i poruszające.



„Cała prawda o moich kłamstwach”



Bohaterami miniserialu są od lat mieszkający ze sobą przyjaciele, Coco i Marín. Wraz z całą paczką szykują się do podróży kamperem, by uczcić wieczór panieński swojej przyjaciółki Blanki. Święto przyjaźni szybko zmienia się jednak w próbę rozbrojenia tykającej bomby, kiedy skrywane od lat tajemnice zaczynają wychodzić na jaw. Czytaj też:

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