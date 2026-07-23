Najbardziej przereklamowani aktorzy Hollywood? Te nazwiska od lat dzielą widzów

Sława, milionowe kontrakty i rozpoznawalność na całym świecie nie zawsze idą w parze z uznaniem dla talentu aktorskiego. W Hollywood od lat trwa dyskusja o gwiazdach, które zdaniem części widzów i krytyków zdobyły większą popularność, niż wynikałoby to z ich ekranowych dokonań.

Sławy, którym nie do końca wyszła kariera aktorska

W lśniącej galaktyce Hollywood, gdzie gwiazdy rodzą się i gasną co chwila, są aktorzy, którzy być może cieszą się nieco większym zainteresowaniem, niż na to wskazuje ich talent. Wśród nich wyróżnia się Jaden Smith, syn aktorskiej pary, z ambitnymi projektami, które nie zawsze trafiają w sedno. Jest też Amy Schumer, komiczka i aktorka, której przeskok ze stand-upu na duży ekran spotkał się z mieszanymi recenzjami.

Choć ich kariery poza aktorskie są pełne znaczących osiągnięć, gorąca debata o obecności w Hollywood wciąż trwa. Ten ranking nie ma na celu umniejszania ich ciężkiej pracy, ale jest raczej krytycznym spojrzeniem na dysproporcję między reputacją a występami. Na rozdział między gwiazdorską pozycją a kunsztem aktorskim. Oto nazwiska, które najczęściej pojawiają się w podobnych zestawieniach.

Najbardziej przereklamowane gwiazdy ekranu? Top 13

Jaden Smith



Syn Willa Smitha i Jady Pinkett Smith już jako nastolatek występował w głośnych produkcjach, takich jak „Karate Kid” i „1000 lat po Ziemi”. Mimo rozpoznawalnego nazwiska i dużego zainteresowania mediów jego aktorstwo od lat pozostaje przedmiotem dyskusji, a wielu komentatorów uważa, że większe emocje niż jego role wzbudzają publiczne wystąpienia i oryginalny styl.



Beyonce



Niekwestionowana ikona muzyki ma na koncie również role filmowe, m.in. w „Dreamgirls” czy „Królu Lwie”. Choć jej sceniczna charyzma nie podlega dyskusji, część widzów uważa, że na dużym ekranie nie udało jej się osiągnąć równie spektakularnego sukcesu.



Miley Cyrus



Po zakończeniu ery „Hannah Montany” Miley Cyrus skupiła się przede wszystkim na muzyce. Jej kariera aktorska zeszła na dalszy plan, a występy filmowe często spotykały się z bardziej chłodnym odbiorem niż kolejne muzyczne projekty.



Amy Schumer



Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej saga „Zmierzch”. To właśnie po tych filmach pojawiły się liczne opinie krytykujące jej oszczędny sposób gry i niewielką ekspresję emocji, choć z czasem aktorka zaczęła budować karierę również w ambitniejszych produkcjach.



Kristen Stewart



Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej saga „Zmierzch”. To właśnie po tych filmach pojawiły się liczne opinie krytykujące jej oszczędny sposób gry i niewielką ekspresję emocji, choć z czasem aktorka zaczęła budować karierę również w ambitniejszych produkcjach.



Madonna



Królowa muzyki pop wielokrotnie próbowała swoich sił w kinie. Mimo że za rolę w „Evicie” zebrała pozytywne recenzje, wielu widzów uważa, że jej aktorska kariera nigdy nawet odrobinę nie dorównała sukcesom osiąganym na scenie.



Rosie O'Donnell



Popularność zdobyła przede wszystkim jako prowadząca programy telewizyjne. Jej role filmowe, m.in. w „Ich własnej lidze” czy „Flintstonach”, nie przekonały jednak widzów.



Jennifer Lopez



Jennifer Lopez od lat z powodzeniem łączy karierę muzyczną, taneczną i aktorską. Choć świetnie odnajduje się w komediach romantycznych, takich jak „Pokojówka na Manhattanie”, część krytyków uważa, że w bardziej dramatycznych rolach nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału.



Robert Pattinson



Status światowej gwiazdy zapewniła mu rola wampira Edwarda Cullena w sadze „Zmierzch”. Mimo że w ostatnich latach coraz częściej występuje w niezależnych produkcjach, jego aktorstwo wciąż pozostaje tematem gorących debat.



Lindsay Lohan



Po sukcesach filmów „Nie wierzcie bliźniaczkom” i „Wredne dziewczyny” zapowiadano, że zostanie jedną z największych gwiazd Hollywood. Z czasem jej karierę zdominowały jednak problemy w życiu prywatnym, a liczba znaczących ról wyraźnie się zmniejszyła.



Sarah Jessica Parker



Dla milionów widzów na zawsze pozostanie Carrie Bradshaw z „Seksu w wielkim mieście”. Krytycy często zwracali jednak uwagę, że poza tą kultową rolą nie udało jej się stworzyć równie wyrazistych kreacji.



Ashton Kutcher



Popularność zdobył dzięki serialowi „Różowe lata 70.” oraz sitcomowi „Dwóch i pół”. Choć świetnie odnajduje się w komedii, jego role dramatyczne, w tym występ w filmie „Jobs”, były oceniane znacznie bardziej krytycznie.



Vin Diesel



Gwiazda serii „Szybcy i wściekli” i filmu „xXx” od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów kina akcji. Jednocześnie część widzów zarzuca mu, że w kolejnych produkcjach prezentuje ciągle ten sam ekranowy wizerunek. Czytaj też:

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